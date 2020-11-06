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一篇跟上桃園青埔「JETS嘉年華」最佳玩法！票價、遊樂設施、周邊景點懶人包

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／KLOOK
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去年底在高雄造成瘋潮的歐美主題遊樂園「JETS嘉年華」來到桃園青埔啦！從9/26到11/30快閃限定開幕，集結多達30種的遊樂設施、超過20家美食攤和電影裡才會出現的美式遊戲，下面一起來看看期間限定的JETS嘉年華要怎麼玩吧。

JETS嘉年華。 圖／KLOOK
JETS嘉年華。 圖／KLOOK

票價

入園門票

每張門票 $80元，憑桃園市民卡或桃捷一日票可享優惠價 $40元。

搭乘券

JETS嘉年華採單項遊樂設施計費，購買門票入園後，搭乘每項設施則需要2到4張的搭乘券，每張搭乘券原價 $30元。

小編小提醒：現場購票會需要久一點的排隊時間，建議事先在網上購買門票，現場就可以快速通關，且線上購買搭配的搭乘券會比現場便宜很多！

設施所需劵數參考

設施所需劵數參考。 圖／KLOOK
設施所需劵數參考。 圖／KLOOK

設施所需劵數參考。 圖／KLOOK
設施所需劵數參考。 圖／KLOOK

樂園資訊

遊樂園位置：

桃園高鐵站前廣場旁（高鐵北路一段與青埔路二段交叉口）

開放時間：

週一、三、四、五：15:00-21:00（週二休園）

週六、日：11:00-21:00

小編偷偷說：寵物也可以跟著家人來JETS嘉年華喔！只要有置放在寵物籃或寵物推車就可以入園。

交通方式

【大眾運輸】

高鐵：高鐵桃園站下車，步行抵達目的地。

桃園捷運：可從台北車站搭乘桃捷，A18高鐵桃園站下車，行經空橋步行至高鐵桃園站，由1號出口步行即抵廣場。（單程票價約 $150元，沿線遊玩旅客可參考一日票）

火車／公車：

從南部北上旅客，在中壢火車站下車，轉乘公車132A、172、5087、5089、高鐵快捷公車170到高鐵桃園站，步行約3分鐘可抵。

從北部南下旅客，在桃園火車站下車，轉乘搭乘公車302、707A、高鐵快捷公車206到高鐵桃園站，步行約3分鐘可抵。

【自行開車】

內壢交流道：下交流道後往大園方向行進，行經110甲縣道高鐵站前西路三段→領航南路三段→青埔路二段可抵鄰近停車場。

必玩遊樂設施

Sky Diver 瘋狂尖叫飛天輪

SkyDiver 瘋狂尖叫飛天輪。 圖／KLOOK
SkyDiver 瘋狂尖叫飛天輪。 圖／KLOOK

JETS嘉年華最經典的設施莫過於這個25公尺8層樓高的摩天輪，嘿，它可不是一般的摩天輪，Sky Diver 瘋狂尖叫飛天輪的轉動速度飛快，小編我還記得第一次在高雄港看到的時候都驚呆了，每個車廂可坐2個人，且每個車廂都能360度旋轉（車廂內的轉盤可以控制旋轉程度，情侶一起去的知道該怎麼做了吧？），絕對名符其實能讓你瘋狂尖叫～

Cliff Hanger 翱翔天際

有試著想挑戰滑翔翼的人都知道，玩一趟滑翔翼所費不貲，Cliff Hanger 翱翔天際能讓你完成飛翔的夢想，採用趴臥的特殊遊玩角度，遊客平展雙手就能像真的在空中飛行一樣，吹著迎面而來的風，小編我忍了好幾次才沒把「我在飛！」的想法喊出來XD

搖擺波浪

搖擺波浪。 圖／KLOOK
搖擺波浪。 圖／KLOOK

搖擺波浪就是樂園裡經典的天女散花，慢慢升上高空後，體驗快被甩出去但又沒有甩出去的飛旋離心力快感。小編私心最推這個！刺激程度剛剛好，高空的視野超好，可以遍覽整個樂園的風光，飛盪在風中莫名舒暢。

擎天海盜船

旋轉木馬。 圖／IG, sylvia128
旋轉木馬。 圖／IG, sylvia128

來到遊樂園怎麼能不玩海盜船～擎天海盜船是JETS嘉年華特地為台灣打造的設施，一柱擎天接近90度的上飛角度，昇到最高點時高舉雙手滑下實在太過癮啦。因為有兩段式的擺盪程度，所以玩到最後會有驚喜，小編我就不先爆雷了，歡迎到現場親身體驗！

旋轉木馬

沒有旋轉木馬的遊樂園就稱不上是遊樂園，童年系的旋轉木馬也是樂園內的人氣設施。值得讚許的是JETS嘉年華的旋轉木馬轉速比一般的快，不會讓你坐上去有種我在哪我在幹嘛的心虛感，想要拍夢幻美照的選這個就對了。

現場遊戲區

現場遊戲區。 圖／IG, cathy0413
現場遊戲區。 圖／IG, cathy0413

這個超吸睛的娃娃牆是JETS嘉年華裡的現場遊戲區，園區裡共有9個攤位，透過投籃、撈黃色小鴨等遊戲方式可以獲得牆面上繽紛可愛的大絨毛玩偶，抱著娃娃走在樂園裡超級幸福啊～

周邊景點

Xpark

Xpark。 圖／IG, 73_fafafa
Xpark。 圖／IG, 73_fafafa

北台灣最大海生館Xpark也是來到青埔不能錯過的明星景點，4000坪的空間有超過48,000個海洋生物可以近距離觀看，超大水槽絕對能讓你像孩子一樣驚呼連連。館內共有13個展區，像藝術展一樣夢幻的癒見水母區、以台海為主題的福爾摩沙區，企鵝區的企鵝還會不時透過透明水管中穿梭於Xpark當中。有機會來到青埔不能錯過這個海洋樂園～

華泰名品城

華泰名品城。 圖／IG, anya.lin.319
華泰名品城。 圖／IG, anya.lin.319

華泰名品城和JETS嘉年華一樣位在桃園高鐵站旁邊，是全台第一座美式露天造景Outlet，寬廣的街道和建築很有歐美購物村的味道，園區內有三個不同主題的造景，走在其中就像穿梭倫敦、紐約和義大利的街區一樣。共有285個品牌及60多個台灣獨家品牌進駐，還有兒童遊樂區可以遛小孩，很適合玩完JETS嘉年華後順遊到華泰名品城逛街、吃美食。

桃園新光影城

桃園新光影城5樓Sealy席伊麗廳。 圖／桃園觀光導覽網
桃園新光影城5樓Sealy席伊麗廳。 圖／桃園觀光導覽網

桃園新光影城5樓Dolby杜比廳入口。 圖／桃園觀光導覽網
桃園新光影城5樓Dolby杜比廳入口。 圖／桃園觀光導覽網

新光影城也進駐桃園啦！一旁就是XPARK水族館，經過空橋就到華泰名品城，整個青埔得景點順遊都不用煩惱交通～桃園的新光影城在觀影品質上直破天際，引進全台第一座度比規格的Dolby Cinema，還有全球第一座OSIM按摩椅天王廳、躺著看電影的Sealy席伊麗廳，邊看電影還可以按摩、睡覺（？）真的很浮誇XD 景點逛累了，來這邊看場電影，就是美好的一天完結❤

Ikea桃園青埔店

Ikea桃園青埔店。 圖／Flickr
Ikea桃園青埔店。 圖／Flickr

Ikea控絕對不能錯過！Ikea青埔店是全台最大的Ikea，總樓層面積佔地2.2萬坪就要你逛好逛滿（又是另一座樂園的概念），從桃園高鐵站步行5分鐘就能抵達，還推出瑞典的特色料理「比臉大」戰斧牛排及限定的金沙蝦串，網友都戲稱Ikea別賣傢俱了，根本就是大型美食餐廳嘛XD

桃園青埔一日遊

一天要把青埔這個大型城市遊樂園玩完實在有點困難，小編推薦大家可以從上述的周邊景點中選一個和JETS嘉年華搭配，也可以逛逛附近的青塘園生態公園、卡司蒂菈或青林農場，以下提供幾個路線給大家參考：

A路線：JETS嘉年華→桃園新光影城→Ikea青埔店／青塘園生態公園

B路線：高鐵探索館／卡司蒂菈→JETS嘉年華→華泰名品城

整體來說JETS嘉年華是個大人小孩都可以玩得盡興的遊樂園，周邊還有Xpark水族館、新光影城、IKEA等方便順遊、好玩好逛的景點，說青埔是桃園的大型遊樂場都不為過，不知道假期要去哪裡玩的話，趁著JETS嘉年華限定開幕，來趟青埔一日遊吧！

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高鐵 遊樂園 一日遊 IG 桃園旅遊

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