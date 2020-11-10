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去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

現在訂還嫌晚！ 聖誕跨年、生日派對另類玩法 KTV、泳池趴 Party All Night

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

你有沒有一群朋友，平時工作忙碌聯絡不多，但每年重要節日如聖誕、跨年或生日一定會聚在一起？但餐廳慶生怕影響隔壁用餐客人，KTV 唱歌包廂時間又有限，酒吧太吵雜不能好好聊天，那麼到 motel 開趴不妨是個好選擇，隱密性高不會被打擾，可以暢所欲言釋放壓力，與朋友們一同在房間裡徹夜狂歡，就算喝到掛也沒關係！快看ReadyGo這次怎麼在汽車旅館Party All Night！

計畫總趕不上變化，人生好像常常在體會這句話，就好比計畫著下班要去買蛋糕參加生日趴，卻被老闆招喚臨時會議，好險經過捷運站出口看見亞尼克YTM蛋糕販賣機的身影，馬上解決了我的煩惱，選擇要的口味及數量(一次操作最多可選購兩條)，可以使用信用卡、悠遊卡或亞尼克會員卡付款，還附贈生乳捲輕巧袋，簡單方便又快速。

亞尼克YTM蛋糕販賣機目前一共有54個捷運站據點，無論是線上訂購取貨還是現場購買，只要按照螢幕上的指示，選擇商品並確認日期，點選要使用的支付工具，旁邊的小窗口就會自動打開送上新鮮的生乳捲，YTM蛋糕販賣機每天都有專人進行巡檢、清潔、產品進退貨管理，有效期限都和門市一樣，且不定期會出新口味，只要三分鐘生乳捲蛋糕就輕鬆到手，便可以驅身前往今天的派對地點 ─ 美麗殿精品旅館。

美麗殿精品旅館位於新北環狀線橋和站及中原站中間，出橋和站後右轉直走約3分鐘會看到一家7-11，美麗殿精品汽車旅館就位於正對面；若是開車前往也很方便，美麗殿精品旅館鄰近新北環快及東西向快速道路，車庫房型也不用擔心沒車位。

皇家池畔是這次開趴的房型，100坪大的空間對我們來說綽綽有餘，歡唱 KTV 已可以說是摩鐵的標配，設備齊全又豪華，包廂內總共有三個大螢幕、兩支有線麥克風及一個立麥，檯面上放著兩個5升的冷水壺及數個飲料杯，如果你跟我們一樣忘了準備紙杯也沒關係。

我們趕在壽星抵達前將氣球佈置好，出發前預先叫的披薩外送也剛好送到，待主角出現老掉牙的生日快樂歌還是得唱一下，接著在一陣手忙腳亂的搶食中，開啟了麥克風爭奪戰，不過礙於怕影響其他房客，凌晨02:00至中午12:00 KTV 系統會自動斷電，但從入房唱到凌晨兩點也過癮了啦！

此起彼落的歌聲和笑聲充滿整間包廂，除了唱歌之外，玩桌遊也是個炒熱氣氛的方法，我們帶了 UNO 和小心惡犬，這隻猛犬不管玩幾次總會被嚇到尖叫，想偷骨頭前提是別把牠吵醒；而 UNO 真的又氣又好笑，眼看勝利就在眼前，下一秒馬上被逆轉，輸家可以想個懲罰，像是罰幾杯或丟下泳池，可惜少了砸派機，不然應該會吵得快把天花板掀開。

都叫皇家池畔了，顧名思義當然有泳池，長型的泳池末端有個SPA水柱，搭配三台光雕投影機，投射在牆上的魚兒躍出水面，耳邊傳來鳥叫聲，只要準備個造型泳圈、水槍等用具，就非常適合開泳池趴，唱完歌出來可以繼續嗨到天亮。

臥房空間也大的可以擺下12人座的圓桌變成宴會廳包廂，免費 mini bar、液晶電視連Youtube頻道都有，King size 雙人床旁有張按摩椅，上班久坐應該很需要。而浴室的規劃更是驚人，牆壁左側是兩個大洗手台及廁所，右側則是附氣泡床的石材按摩大浴缸、維琪浴以及蒸氣淋浴室，SPA完再來碗泡麵，今夜不要跟我提減肥兩個字。

整體來說，中和美麗殿精品旅館交通十分方便，隱密的私人空間很適合與姊妹們一起狂歡，肚子餓也可以直接叫外送，如果想找新北motel作為派對場地，美麗殿精品旅館是下次會再考慮的Party地點。

美麗殿精品旅館

地址｜新北市中和區板南路487號

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旅館 蛋糕 派對

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