台中人嗨翻！「好市多北台中店」開幕日曝光，加油＋採購一次搞定

台中人採購新據點+1！美式賣場好市多憑藉高CP值、大份量的商品備受喜愛，讓擁有全台第二家好市多加油站的「好市多北台中店」，在開幕日期未確定時就成了網上熱議主角。而近日就有網友發現店外目前貼上了巨大布條，公告11/20正式開幕，消息一出讓台中居民興奮不已，直呼好期待。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

日前有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」附圖分享，提到「好市多北台中店」將於11/20隆重登場，貼文公佈後立馬吸引大批網友表示期待，紛紛留言：「台中北屯店趕快開吧！分散台中店的人潮，住附近都不敢進去買東西」、「超期待！希望以後台中店人可以少一半」、「快開，不然南屯店都超多人的⋯」、「快開！南屯客人比貨還多」

由於台中原只有一家南屯店，平假日都人滿為患，如今台中好市多二店即將始營運，讓在地居民期盼新店開幕後能舒緩人潮。但也有網友擔憂未來交通問題，「你要先期待塞車，要塞多久」、「這道路規劃很不理想，肯定無法負荷開幕吞吐量」、「應該早上開車進去，隔天下午才能開出來」

除了賣場本體，一旁的北台中好市多加油站已搶先於10/19試營運，吸引許多會員前去加油，目前正常營業中。屆時開幕後，不僅有望成為當地人大採購的景點，也能順便加油，成為一站式的省錢新基地。

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