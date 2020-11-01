快訊

現代版「宋江」告別式 黑衣部隊陣仗更勝天道盟「蕭濟公」

主計總處人口普查鬧當機、洩個資？政院：正緊急處理中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紫色花海圍繞太夢幻！桃園公園「最美溜冰場」整圈蒜香藤大爆發

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@3more_hi4授權
圖／IG@3more_hi4授權

每年春天及秋季限時盛開的蒜香藤花海，憑藉夢幻紫色花瀑成為花控必拍。今年份浪漫景緻於10月中旬在各大賞花點陸續爆發，像是新北泰山楓樹河濱公園、苗栗通霄花墻秘境皆因花況極佳，火速成為期間限定的打卡亮點。而桃園其實也隱藏著一處蒜香藤美景，怒放的紫系花朵圍繞公園內的溜冰場，為運動空間增添些許詩意，不把握時機拍一波可要等明年囉！

圖／IG@_a.raw_授權
圖／IG@_a.raw_授權

這處景點隱身桃園楊梅「頭重溪公園」，紫爆的蒜香藤包圍著場地，一整圈開好開滿的花海點綴了園區，被網友譽為最美溜冰場。從場外透過手機廣角鏡頭，即可將獨特風光全景攝下，每個角度都仙氣十足。值得一提的是，太陽照耀下花瓣顏色顯得較淺，若早上正好沒照到陽光，則有機會拍到更加鮮艷的色調。

圖／IG@iam__bi__bi授權
圖／IG@iam__bi__bi授權
圖／IG@3more_hi4授權
圖／IG@3more_hi4授權

若手機沒有廣角功能也沒關係，不論近距離拍攝，抑或是以花為背景拍人像，美度也毫不輸陣。可惜的是蒜香藤花期極短，約7至10天，建議大家三天內出發，及早收藏美照喔！除了蒜香藤，楊梅區近期也有各色花田接力盛開，包含正值最佳花況的「2020桃園花彩節」、11/28重磅登場的5.8公頃仙境「桃園仙草花節」，勢必讓賞花迷們心花怒放。

圖／IG@3more_hi4授權
圖／IG@3more_hi4授權

頭重溪公園

地址：桃園市楊梅區三元街23號＆新農街二段交叉口旁（瑞梅國小對面）

延伸閱讀：

台南全新「2D耶誕大道」免費拍！走在漫畫風巴黎街道，夜晚亮燈超浪漫

青埔暗黑玩法！9日限定「2020桃園萬聖城」妖怪市集、城堡光雕秀必衝

桃園旅遊

相關新聞

紫色花海圍繞太夢幻！桃園公園「最美溜冰場」整圈蒜香藤大爆發

每年春天及秋季限時盛開的蒜香藤花海，憑藉夢幻紫色花瀑成為花控必拍。今年份浪漫景緻於10月中旬在各大賞花點陸續爆發，像是新北泰山楓樹河濱公園、苗栗通霄花墻秘境皆因花況極佳，火速成為期間限定的打卡亮點。而

獨／陪伴高雄人4年！人氣彩色貨櫃屋「集盒」劃下句點

創立於2017年4月的高雄人氣打卡點「集盒．Kubic」，因面臨都市轉型，自10月31日正式劃下句點，結束4年的時光，經...

人氣24小時韓式燒肉！「Honey Pig」首店11／25熄燈

來自美國，首間24小時經營的韓式燒烤店「Honey Pig」，近日於官方粉絲團宣佈，即將於11月25日結束營業，也結束在...

義大跨年晚會卡司曝光！皇家、天悅「跨年房」限量開搶

睽違5年，南台灣最強跨年活動─義大世界跨年晚會將強勢回歸。2021「紫耀義大 享樂拾光」跨年晚會，適逢義大世界開幕10周...

桃園萬聖節明登場！「巨型月亮造景、邪惡大門」夢幻光雕秀搶先曝光

2020桃園萬聖節明天在桃園高鐵站前廣場登場，現場有包括8座大型裝置物、大型迎賓大道燈棚、高3公尺漂浮鬼怪、2座互動拍照...

7-11「OPEN!LOVE愛的行動咖」活動加入11/7「500趴」

7-ELEVEN不僅是大眾生活上的好鄰居，隨手零錢捐、永續愛地球也是7-ELEVEN持續推動的長期目標，今年7-ELEV...

走跳世界／淡水滬尾藝文休閒園區＆將捷金新酒店 玩出新意思

淡水古蹟多，老街夕陽、砲台、紅毛城與小白宮，幾乎是必列景點。此次訪新景點，去年底開幕的「滬尾藝文休閒園區」與區內新酒店「...

七月被宣判剩三個月　部落客「松露玫瑰」凌晨病逝，瀟灑度過人生最後長假

旅居歐洲的部落客「松露玫瑰」在今年七月於個人臉書宣布乳癌細胞復發，並轉移到某些器官，醫生宣布他僅剩三個月生命。松露玫瑰向粉絲表示「當情況失控時，我就要跟世界告別了。」自2017年生病開始，豁達的松露玫

免跑台東！淡水「熱氣球光雕秀」快閃2天，10顆7米高熱氣球＋山河美景好浪漫

北部人好康！今年錯過了台東熱氣球嘉年華沒關係，位於淡水的「滬尾藝文休閒園區」將帶著10顆近7公尺高的熱氣球重磅登場，打造限定2天的「迷你熱氣球光雕秀」，讓大家彷彿置身台東鹿野高台，旅人還有機會可以走入

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

交通部為振興國內經濟推出安心旅遊，促成國旅大爆發，然此盛況恐隨10月底補助結束而終止。為防國旅寒冬再臨，民間旅宿業者聯手推出「安心遊2.0」計畫，預計發放1000萬張500元「住宿進擊券」，民眾只要上網登記即可使用，期限更延長至2021年底。

「金黃欒樹花」大爆發！台北最美「林蔭大道」美炸，整排花海蔓延超浪漫

時序進入了秋高氣爽的天氣，白天暖陽搭配一些涼意，非常愜意，而花卉樹葉的顏色巧妙地變化著。至於台北高冷的形象，也在「敦化南路林蔭大道」點綴下，撒上黃金帶點紅的顏彩，令人陶醉。

入住前10秒挑戰！希爾頓逸林酒店「盲按碼表抵房價」 對中範圍現折1000

旅人們注意啦，想獲得住房優惠不必搶購，只要在入住前完成10秒超簡易挑戰，即有機會現折1000房價！繼早前憑體重折抵房費引發熱議，「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」再出新招，推出「分秒必爭住房優惠」，現場盲

熱門新聞

人氣24小時韓式燒肉！「Honey Pig」首店11／25熄燈

中部旅宿業推安心遊住宿券 嘉義縣飯店冷淡無業者加入

獨／陪伴高雄人4年！人氣彩色貨櫃屋「集盒」劃下句點

安心遊2.0上路！逾600家旅宿加入成最大旅宿優惠網站

紫色花海圍繞太夢幻！桃園公園「最美溜冰場」整圈蒜香藤大爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。