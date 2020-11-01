紫色花海圍繞太夢幻！桃園公園「最美溜冰場」整圈蒜香藤大爆發

每年春天及秋季限時盛開的蒜香藤花海，憑藉夢幻紫色花瀑成為花控必拍。今年份浪漫景緻於10月中旬在各大賞花點陸續爆發，像是新北泰山楓樹河濱公園、苗栗通霄花墻秘境皆因花況極佳，火速成為期間限定的打卡亮點。而桃園其實也隱藏著一處蒜香藤美景，怒放的紫系花朵圍繞公園內的溜冰場，為運動空間增添些許詩意，不把握時機拍一波可要等明年囉！

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這處景點隱身桃園楊梅「頭重溪公園」，紫爆的蒜香藤包圍著場地，一整圈開好開滿的花海點綴了園區，被網友譽為最美溜冰場。從場外透過手機廣角鏡頭，即可將獨特風光全景攝下，每個角度都仙氣十足。值得一提的是，太陽照耀下花瓣顏色顯得較淺，若早上正好沒照到陽光，則有機會拍到更加鮮艷的色調。

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若手機沒有廣角功能也沒關係，不論近距離拍攝，抑或是以花為背景拍人像，美度也毫不輸陣。可惜的是蒜香藤花期極短，約7至10天，建議大家三天內出發，及早收藏美照喔！除了蒜香藤，楊梅區近期也有各色花田接力盛開，包含正值最佳花況的「2020桃園花彩節」、11/28重磅登場的5.8公頃仙境「桃園仙草花節」，勢必讓賞花迷們心花怒放。

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頭重溪公園

地址：桃園市楊梅區三元街23號＆新農街二段交叉口旁（瑞梅國小對面）

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