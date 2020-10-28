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免跑台東！淡水「熱氣球光雕秀」快閃2天，10顆7米高熱氣球＋山河美景好浪漫
北部人好康！今年錯過了台東熱氣球嘉年華沒關係，位於淡水的「滬尾藝文休閒園區」將帶著10顆近7公尺高的熱氣球重磅登場，打造限定2天的「迷你熱氣球光雕秀」，讓大家彷彿置身台東鹿野高台，旅人還有機會可以走入10公尺高的球體內，體驗如萬花筒般的視覺享受。
繼10/24推出「光彩熠熠-綻放滬尾」迷你熱氣球快閃秀，滬尾藝文休閒園區再度聯手「天際航空」，預計於10/31舉辦限定「熱氣球VR體驗」，感受猶如在縱谷飛行的快感；11/1至11/2將在園內埔頂草原舉辦「迷你熱氣球光雕秀」。
有別於上次3顆熱氣球，官方這次特別增至10顆，翠綠草原上結合音樂及光影展演，搭配周邊觀音山及淡水河，到了傍晚還有絕美淡水夕陽相伴，勢必形成美如畫的綺麗景象。園內消費滿600元以上可免費進入埔頂草原拍照區，一般人收費標準為150元，房客則享50元折扣並加送造型氮氣球乙顆。
另外，最受矚目的「熱氣球walk in體驗」，除了有下午時段（15:30-16:30），也特別於11/1加碼限定早場（08:30-09:30），讓更多人能夠實際踏入10公尺高熱氣球球體長達五分鐘，親自感受壯觀程度。體驗價每人150元，房客則為100元。
滬尾藝文休閒園區
地址：新北市淡水區中正路一段2號
熱氣球VR體驗時間：10/31 15:00-19:00
熱氣球VR體驗收費：140元每人3分鐘、260元每人5分鐘、350元每人7分鐘
光雕秀、Walk In體驗活動時間：11/1-11/2（週日、一） 15:30-18:00
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