「金黃欒樹花」大爆發！台北最美「林蔭大道」美炸，整排花海蔓延超浪漫

時序進入了秋高氣爽的天氣，白天暖陽搭配一些涼意，非常愜意，而花卉樹葉的顏色巧妙地變化著。至於台北高冷的形象，也在「敦化南路林蔭大道」點綴下，撒上黃金帶點紅的顏彩，令人陶醉。

高空俯瞰，整排林蔭大道的顏彩，令人歎為觀止。 圖／臉書網友王智勇授權

知名「敦化南路林蔭大道」位於台北的大安區，是由整排台灣欒樹佈置而成，欒樹其實是世界十大名木之一，是台灣的原生特有種，言下之意只有台灣才看得到。而它的特性就是隨著四季的變化，可迸發出令人讚嘆的彩虹花色，從春季的淺綠、夏季的翠綠、目前秋季的金黃，再到冬季的豔紅，每個時間點都帶給人們不一樣的城市風味，也彷彿賦予不同的情緒與心情，尤其整排從六張犁到科技大樓的台灣欒樹盛開模樣，絕對不能錯過。

走進林蔭大道，坐在椅子上享受浪漫微風與舒適秋蔭，非常愜意。 圖／IG網友Brenda_ou授權

現在正是台灣欒樹花盛開的季節，也可能是今年欒樹花季呈現金黃的收尾，不妨利用上班交通時間或週末假日閒暇時間，親自探訪停留，去體驗欒樹花妝點臺北城的奧妙吧！

敦化南路林蔭大道

地點：位於台北市敦化南北路的中央分隔島周圍

推薦大家利用閒暇時間去追逐「限時」的金黃顏彩。 圖／臉書網友王智勇授權

延伸閱讀：

．全球唯一實體「ITF旅展懶人包」！7+4集團現場獨家優惠

．花都開好了！「2020桃園花彩節」繽紛花海媲美歐洲，楊梅彩虹花道好療癒