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入住前10秒挑戰！希爾頓逸林酒店「盲按碼表抵房價」 對中範圍現折1000
旅人們注意啦，想獲得住房優惠不必搶購，只要在入住前完成10秒超簡易挑戰，即有機會現折1000房價！繼早前憑體重折抵房費引發熱議，「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」再出新招，推出「分秒必爭住房優惠」，現場盲按碼表，按中指定秒數區間，即可折抵當次入住房費1000元，折扣後每晚最低1772即可入住星級飯店！
台北中山九昱希爾頓逸林酒店日前祭出超狂優惠，凡從希爾頓官網、APP或電話訂房預訂，Check in時大喊「分秒必爭搶優惠」，櫃台即會提供碼表，讓房客盲按默數10秒鐘，完成挑戰即有機會現折1000元入住費。若按下停止時，碼表時間停留在00’09’’50至00’10’’50者，可折抵房價1000元；挑戰秒數在00’09’’90 – 00’10’’10之間，則可折抵房價1000，並獲得逸林滷味1份，可於住宿期間於森酒吧兌換，不可外帶、折抵其他消費或兌換現金。
碼表時間若不在指定範圍內，即無法享有優惠。每房每晚限挑戰1次，每房每晚折抵1000元，挑戰結果會在退房時一併折抵，最多可連續入住5晚，而透過訂房網站訂房則無法參與此挑戰。提醒大家此優惠不限平假日皆可使用，不得與其他優惠專案及特殊優惠價併用。
分秒必爭住房優惠
預訂期間：即日起至2020/12/29
入住期間：2020/11/01～12/29（平假日適用，於12/30退房）
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