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2020關渡花季來了！100座籃球場大的「波斯菊花海」超浪漫　還能遠眺七星山景

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
仙境般的關渡花海，還能眺望美麗的山巒。 圖／IG網友ＮNina & Lewis授權 圖／IG網友Summer授權
仙境般的關渡花海，還能眺望美麗的山巒。 圖／IG網友ＮNina & Lewis授權 圖／IG網友Summer授權

賞花的遊客有福了，「2020關渡花海」年度賞花活動將於11月正式登場。雖然今年天候變化較多端，不過目前花況非常好，滿滿彩虹般的顏彩盛開，非常療癒舒壓，推薦揪團週末假日前往朝聖美拍囉！

大片花海配上藍天彷彿史詩級的畫作。 圖／IG網友Hung Robert授權
大片花海配上藍天彷彿史詩級的畫作。 圖／IG網友Hung Robert授權

關渡花海位在台北市北投區抽水站附近，佔地超過4公頃，約有超過一百座籃球場大小。花種多元繽紛，像是有著火球花之稱的大白日草，或是人氣花卉向日葵，除此之外，還有大波斯菊與黃波斯菊等特色花種，跟隨花浪與芳香，享受絕無僅有的花海體驗。同時附近也有大屯山與七星山等山系，適合安排行程放鬆。

很多遊客會前往美拍打卡。 圖／IG網友沒有感情的酒精容器授權
很多遊客會前往美拍打卡。 圖／IG網友沒有感情的酒精容器授權

而今天有別以往，台北市政府特別規劃「2020愛戀關渡 花現幸福」活動，包含臉書打卡送好禮與Instagram美拍比賽活動，若喜歡花藝手作的遊客，也提供索拉花及蝶谷巴特的體驗活動喔，另外，針對假日，還提供限定免費的「愛戀巴士」，可於關渡站與唭哩岸上車，詳細官網資訊，請上台北市工務局網站查詢。

傍晚的花海令人陶醉。 圖／IG網友bibo_daily授權
傍晚的花海令人陶醉。 圖／IG網友bibo_daily授權

「2020愛戀關渡 花現幸福」賞花活動

 期間：11月1日至11月30日 

位置：台北市承德路7段401巷551號八仙抽水站附近

內容：臉書打卡送好禮與Instagram美拍比賽活動，也提供手作活動

近拍的花卉美翻了。 圖／IG網友Mark Lee授權
近拍的花卉美翻了。 圖／IG網友Mark Lee授權

柴犬在花海中也玩得不亦樂乎。 圖／IG網友Summer授權
柴犬在花海中也玩得不亦樂乎。 圖／IG網友Summer授權

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