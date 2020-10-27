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2020關渡花季來了！100座籃球場大的「波斯菊花海」超浪漫 還能遠眺七星山景
愛賞花的遊客有福了，「2020關渡花海」年度賞花活動將於11月正式登場。雖然今年天候變化較多端，不過目前花況非常好，滿滿彩虹般的顏彩盛開，非常療癒舒壓，推薦揪團週末假日前往朝聖美拍囉！
關渡花海位在台北市北投區抽水站附近，佔地超過4公頃，約有超過一百座籃球場大小。花種多元繽紛，像是有著火球花之稱的大白日草，或是人氣花卉向日葵，除此之外，還有大波斯菊與黃波斯菊等特色花種，跟隨花浪與芳香，享受絕無僅有的花海體驗。同時附近也有大屯山與七星山等山系，適合安排行程放鬆。
而今天有別以往，台北市政府特別規劃「2020愛戀關渡 花現幸福」活動，包含臉書打卡送好禮與Instagram美拍比賽活動，若喜歡花藝手作的遊客，也提供索拉花及蝶谷巴特的體驗活動喔，另外，針對假日，還提供限定免費的「愛戀巴士」，可於關渡站與唭哩岸上車，詳細官網資訊，請上台北市工務局網站查詢。
「2020愛戀關渡 花現幸福」賞花活動
期間：11月1日至11月30日
位置：台北市承德路7段401巷551號八仙抽水站附近
內容：臉書打卡送好禮與Instagram美拍比賽活動，也提供手作活動
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