青埔暗黑玩法！9日限定「2020桃園萬聖城」妖怪市集、城堡光雕秀必衝

萬聖派對嗨不完！繼之前圓山超人氣暗黑系市集落幕後，因應即將來臨的萬聖節，天母日前也推出限定2日的萬聖嘉年華，而今年度最夯區域桃園青埔自然也不會缺席這個盛會，於桃園高鐵站前廣場打造「2020桃園萬聖城 是在HELLO CITY」，8大主題展區、海妖市集、光雕秀應有盡有，10/31至11/8期間全天都能玩爆。

「邪惡古堡的大門」。圖／2020桃園萬聖城 「神秘的魔幻月亮」。圖／2020桃園萬聖城

「2020桃園萬聖城」將在10/31於桃園高鐵站前廣場重磅開幕，通過「邪惡古堡的大門」後即可進入超大園區，不僅能爽逛妖怪市集，各大打卡展區都十分吸睛。像是巨型滿月氣球「神秘的魔幻月亮」、「南瓜人的料理教室」、「骷髏的亡靈祭典」、「女巫的歪邀蛋糕列車」、「德古拉的裝死顛倒屋」、模擬海底世界的「海妖的美人魚夢」，一次匯集萬聖必備元素，還附有搞怪Hashtag語錄，令人看了忍不住會心一笑。

「骷髏的亡靈祭典」。圖／2020桃園萬聖城 「海妖的美人魚夢」。圖／2020桃園萬聖城

其中，現場設有寬達30公尺的城堡舞台，作為主秀區的「笑咧咧萬聖王國城堡」每晚18:00至22:00、每隔30分鐘將會展演5分鐘「城堡光雕秀」，萬聖節經典角色吸血鬼德古拉、骷髏人、海妖、女巫等皆會現身，結合燈光音樂，詭異卻逗趣的視聽覺饗宴，勢必讓大小朋友留下深刻回憶。

「女巫的歪邀蛋糕列車」。圖／2020桃園萬聖城

而10/31當天還會舉辦全台唯一變裝演唱會，演出歌手有玖壹壹、鼓鼓、閻奕格、陳芳語、曾沛慈等藝人，不僅會現場高歌，屆時還將裝扮獨特造型，粉絲們準備共襄盛舉！除了可以在11/8前找一天出遊，遠道而來的人還能考慮將鄰近的「JETS歐美嘉年華」一併列入行程，來場2天1夜超狂輕旅行！

「德古拉的裝死顛倒屋」。圖／2020桃園萬聖城

2020桃園萬聖城 是在HELLO CITY

地址：桃園高鐵站前廣場

展期：10/31-11/8（每日10:00-22:00）

光雕秀時間：10/31 19:00至22:00；11/1-11/8 每晚18:00至22:00（每半小時展演5分鐘）

「南瓜人的料理教室」。圖／2020桃園萬聖城

延伸閱讀：

．台南全新「2D耶誕大道」免費拍！走在漫畫風巴黎街道，夜晚亮燈超浪漫

．走入冬季戀歌場景！彰化田尾小葉欖仁「飄雪森林」空靈仙照輕鬆拍