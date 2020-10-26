聽新聞
test
0:00 / 0:00
連續52天high翻！「新北歡樂耶誕城」開城日期曝光，還有迪士尼光雕秀必去
可以規劃行程了！眾所期待的年度盛事「新北歡樂耶誕城」今年首度與迪士尼合作，讓不少民眾相當期待，如今活動開城日期總算曝光了，今年新北耶誕城將於11月13日起展開至2021年1月3日，屆時經典人物白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等迪士尼角色都會現身活動現場，還有迪士尼光雕投影秀，讓遊客一秒置身迪士尼樂園！
有「亞洲4大完美耶誕市集」美譽的新北歡樂耶誕城2010年開城後打響名聲，近年來不斷增加舉辦範圍，還把周遭陸橋裝飾成燈光隧道，堪稱是全台年度最大耶誕盛事，甚至吸引不少國際媒體報導，成為台灣之光。
今年新北歡樂耶誕城首度與迪士尼合作，將有許多經典迪士尼角色散落會場各個角落，還打造全台唯一迪士尼光雕展，讓疫情期間無法出國的遊客也能一秒感受迪士尼的熱鬧氛圍。
歡樂耶誕城因與迪士尼合作，除了延長舉辦時間外，也把場景延伸至府中商圈，而市府前的光雕秀不再只是投影在市府大樓外牆，會以360度投影呈現，迪士尼人物的圖像與曲目都會在主燈秀出現。
除了耶誕造景外，新北歡樂耶誕城巨星演唱會也是活動看點之一，今年首波公佈的表演名單將有告五人、9m88、高爾宣同台飆唱，陸續也有更多亮點釋出。
2020新北歡樂耶誕城活動資訊
活動日期：2020年11月13日至2021年1月3日（52天）
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言