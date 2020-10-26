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萬聖嘉年華必衝！天母「百鬼夜行踩街＋萬聖園遊會」2天限定，還有5000個「南瓜桶」免費拿

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／天母商圈發展協會
圖／天母商圈發展協會

天母萬聖節嘉年華將於30日晚間登場。 圖／天母商圈發展協會
天母萬聖節嘉年華將於30日晚間登場。 圖／天母商圈發展協會
市集控先筆記！有趣市集日前於圓山站打造「萬聖市集」吸引大批遊客朝聖，萬聖美食與暗黑系造景令人印象深刻。即將於本月底登場的「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」萬聖活動今年邁入第12屆，首次提前一天舉辦，以「百鬼夜行踩街」展開序幕，屆時現場將變身熱鬧非凡的萬聖鬼城！
10月31日將有小朋友喜歡的「騎士龍戰隊」和「超人力霸王大河」見面會。 圖／天母商圈發展協會
10月31日將有小朋友喜歡的「騎士龍戰隊」和「超人力霸王大河」見面會。 圖／天母商圈發展協會

天母萬聖節嘉年華連續12年舉辦，不只當地人愛逛，外縣市遊客也變裝共襄盛舉，去年吸引24萬人次踩點，已變成天母地區特色活動。今年天母萬聖節嘉年華破例提前一天上場，於30日以「百鬼夜行踩街」大鬧天母城打頭陣，天母國小管樂團吹奏幽靈音樂領頭，四方妖魔鬼怪吉祥物和民眾與鬼同行，邀請遊客一同感受萬聖嘉年華熱鬧氣氛。「百鬼夜行踩街」活動預計從新光三越台北天母店出發，一路行經忠誠路二段人行道沿線店家，終點站為大葉高島屋，也將替商圈注入觀光人潮。

隔日（31）將由園遊會熱鬧接棒，於佔地廣闊的天母運動公園展開，主辦單位邀請深受小朋友喜愛的日本「騎士龍戰隊」和「超人力霸王大河」見面會，打造熱血音樂會。另外現場還有其他親子活動能參與，像是小行星探索樂園、可口可樂快樂區、ICRT戶外派對、萬聖節泡泡擂台挑戰賽、滿天星萬聖Fun電趴、從白天一路暢玩到晚上！

園遊會將有不少親子活動可參與。 圖／天母商圈發展協會
園遊會將有不少親子活動可參與。 圖／天母商圈發展協會

此外，下午1點在SOGO天母店、新光三越天母店A館、大葉高島屋前號召萬名可愛小魔兵，身穿奇裝異服，共同入侵大街小巷，誓將整座天母魔法城堡搞到天番地覆，並提供5000個限量版「南瓜桶」，參加者可領取乙個，送完為止，歡迎各地民眾一同參與！

天母特色市集「貝丹秘密市集」也將動員40家特色店家參與，遊客在現場將能挖掘獨一無二的萬聖節限定商品、搞鬼搞怪神秘魔法水，超擬真恐怖珍饌以及超驚嚇萬聖節限定商品！

「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」活動資訊

百鬼夜行踩街

時間：10/30 19：00    

活動地點：新光三越-忠誠路二段-大葉高島屋

主活動園遊會

時間：10/31 13：00    

活動地點：天母運動公園

討糖店家配合

時間：10/31全天     

活動地點：250家配合店家（糖果數量有限發完為止）

萬聖小馬騎乘體驗，不給糖就搗蛋！ 圖／天母商圈發展協會
萬聖小馬騎乘體驗，不給糖就搗蛋！ 圖／天母商圈發展協會
5000個限量版「南瓜桶」免費領！ 圖／天母商圈發展協會
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萬聖節 市集 踩街 公園

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