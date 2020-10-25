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免門票打卡巨型神龍、吃龍珠雞蛋糕！「七龍珠快閃店」現身台北新光三越
龍珠迷的熱血魂準備燃燒吧！跨時代的人氣漫畫《七龍珠》陪伴了許多大小朋友的童年，如今只要到訪新光三越台北南西店，就能親眼見證神龍、免費打卡回憶中的經典場面，還能爽嗑龍珠造型小吃，粉絲們不衝太可惜！
《七龍珠》為日本漫畫大師鳥山明的代表之作，備受內行粉絲關注的全新「七龍珠快閃店」，以七龍珠Z為主軸，首次進駐新光三越台北南西店一館9樓。其中最吸睛的莫過於高達7公尺的神龍氣球造景，仰望巨龍頗為震撼，而現場還有以真人比例打造的最夯角色悟空、布羅利、達爾公仔，更設有多個七龍珠、七龍珠Z及七龍珠超的動漫場景背板，隨便逛都好拍。
除了可以免門票入場拍到手軟，粉絲還吃得到「龍珠、神龍雞蛋糕」，可愛造型超生火卻讓人捨不得入口，另有限量供應的「元氣彈撞冰淇淋紅茶」，讓大家視覺、嗅覺、味覺閒不下來。主題展覽即日起開跑，截至11/23都能免費參觀，也販售限定周邊，每週能蒐集獨家紀念章，每日還祭出滿額贈活動，單筆消費滿額500元以上，可獲得隨機款的徽章，數量有限，送完為止。
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