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標誌性美景復活！阿里山絕美「達娜伊谷吊橋」重新啟用

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「達娜伊谷」為鄒族語，是忘記憂愁的地方之意，同時此處也是鄒族人的聖地，達娜伊谷吊橋長度228公尺，左岸主橋塔高30公尺，右邊可以看到達娜伊谷溪(塔乃庫溪)賞魚區，左邊則可以看到達娜伊谷溪匯入曾文溪，溪谷裡的溪水十分清澈，還可以看到魚蝦在水中優游。

▲圖片來源：IG@ho.0802
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▲圖片來源：IG@ho.0802
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位於阿里山鄉的達娜伊谷吊橋一直以來都是民眾遊玩的好去處，來訪吊橋前會先經過達娜伊谷歌舞表演廳，表演廳不定時有現場歌舞表演，還會介紹鄒族的文化及歷史。

▲圖片來源：IG@ho.0802
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一旁清澈的溪谷間有很多優游的鯝魚，還有壯觀的吊橋可眺望達娜伊谷溪谷和曾文溪，也是全國第一處以社區力量保育成功的生態公園。

▲圖片來源：IG@ho.0802
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阿里山達娜伊谷吊橋現在重新整修完畢，相信未來能夠提供更優質且安全的旅遊品質給來自各地的旅客，就如其名達娜伊谷「忘記憂愁的地方」，此處風景秀麗，彷彿來到了隱身在深山裡的桃花源般，讓人暫時忘卻世俗的煩心事。

▲圖片來源：IG@roxannehsieh
▲圖片來源：IG@roxannehsieh

▲圖片來源：IG@nancy__1211
▲圖片來源：IG@nancy__1211

來訪阿里山達娜伊谷除了可以欣賞如詩如畫的風景以外，還可以欣賞到鄒族傳統舞蹈，當然鄒族的傳統美食烤山豬肉及香腸也不能錯過，也別忘了順遊附近曾是全國最長的「福美吊橋」與充滿鄒族風情的「山美村」，下次來阿里山遊玩可別只知道奮起湖囉！

▲圖片來源：IG@nancy__1211
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▲圖片來源：IG@roxannehsieh
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