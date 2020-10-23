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最後倒數！台中安心旅遊加碼送 10月底前再衝一發台中

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文/臺中市政府觀旅局

安心旅遊補助至10月底，臺中市政府再衝一波好康！10月15日起祭出「安心旅遊加碼送」活動，加贈遊客每房新臺幣400元的好禮，包含五星級飯店餐券、臺中特色辦手禮、泡湯券、觀光工廠通用券等禮品，民眾分享好康，還有機會獲得「一年免費泡湯券」等大獎！

安心旅遊補助10月進入最後一波，臺中市政府觀光旅遊局全力衝刺，除了中央補助每房折抵新臺幣1,000元，再祭出「安心旅遊加碼送」，贈送每房新臺幣400元好禮，活動從10月15日全力開跑，凡於10月份入住臺中精選安心旅宿的遊客就能於現場抽紅包，獎品包括福華、兆品、全國、星享道等五星飯店餐券；清新、日光、谷關、神木谷等溫泉泡湯券；還有安妮公主花園、麗寶樂園天空之夢、寶熊漁樂碼頭等五大觀光工廠通用的入園券；以及聞名全臺的鳳梨酥、芋頭酥、太陽餅等臺中糕餅伴手禮，讓旅人不只體驗臺中好山好水好好玩，也能品嚐到臺中在地糕餅美食。

觀旅局長也推薦個人喜好景點，包括到第二市場花新臺幣100元即能品嚐到濃濃的臺中味美食；臺中歌劇院則可感受藝術的薰陶；有最美藥局之稱的「臺中分子藥局」，打破大眾對藥局的傳統印象，以時尚裝潢、典雅空間爆紅，也是網紅熱門打卡景點；夜間則可逛東海藝術街商圈、美術園道商圈、一中商圈等，探訪臺中商圈特色。

除了安心旅遊加碼送的好康優惠，民眾上「大玩臺中-臺中觀光旅遊局」粉絲專頁，將該訊息分享給親朋好友，還有機會獲得「一年免費泡湯券」，以及Airpods、免費住宿券、人氣伴手禮及IG熱門觀光工廠商品等好禮。

延伸閱讀>>2020台中最新景點｜搭配安心旅遊加碼送，兩天一夜玩不夠

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觀光工廠 泡湯 伴手禮

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