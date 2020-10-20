濛脈邁鄒向山探索 努力攀登上玉山
今年(2020)臺灣觀光以「脊梁山脈旅遊」為主題，在阿里山鄒族部落結合過去幾年陪伴阿里山在地居民發展生態導覽、空間形塑、觀光品質優化等成果，串聯出更多完整的在地深度山林探索體驗，總共推出15場濛脈邁鄒經典活動。
「maezo山脈-脊梁山脈假期」是系列活動中，最具有挑戰性及限定版的活動內容，自10月14日起一連6天5夜跟隨族人的腳步尋找記憶中的古老路徑，穿梭在蓊鬱的森林古道，沿途體驗部落的人文特色，一步步探索神秘的鄒族文化，活動中最具挑戰的是攀上了玉山，玉山是鄒族的聖山，透過登玉山活動體驗鄒族根源、獵場倫理及鄒語傳承，體會先人的智慧，承先啟後。本梯次參與的民眾都順利完成了挑戰，也支持這種極具意義的活動內容，未來可以持續辦理。
本系列活動也即將進入尾聲，其他各場部落主題活動活動報名資訊與詳情歡迎上網搜尋「阿里山EASY GO」活動網頁（https://alishan.welcometw.com/tour/listAll?category=enx）。
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