濛脈邁鄒向山探索 努力攀登上玉山

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

今年(2020)臺灣觀光以「脊梁山脈旅遊」為主題，在阿里山鄒族部落結合過去幾年陪伴阿里山在地居民發展生態導覽、空間形塑、觀光品質優化等成果，串聯出更多完整的在地深度山林探索體驗，總共推出15場濛脈邁鄒經典活動。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

「maezo山脈-脊梁山脈假期」是系列活動中，最具有挑戰性及限定版的活動內容，自10月14日起一連6天5夜跟隨族人的腳步尋找記憶中的古老路徑，穿梭在蓊鬱的森林古道，沿途體驗部落的人文特色，一步步探索神秘的鄒族文化，活動中最具挑戰的是攀上了玉山，玉山是鄒族的聖山，透過登玉山活動體驗鄒族根源、獵場倫理及鄒語傳承，體會先人的智慧，承先啟後。本梯次參與的民眾都順利完成了挑戰，也支持這種極具意義的活動內容，未來可以持續辦理。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供