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雙主廚山與海的相遇 阿里山鄒風美食派對

文 / 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

阿里山2020脊梁山脈鄒族遊程系列活動精彩豐富，日前推出兩場次限定版的遊程，分別於達邦及里佳部落辦理，特別邀請陶甕百合春天主廚，也有阿美廚神之稱的陳耀忠，雙主廚出任務，山與海的交會，讓民眾體驗市場也買不到的美味。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
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阿里山的山林自然，孕育出山中獨特的物產、農作，也供應了鄒族人的生活所需。達邦部落是鄒族重要的大社，也是文化和社會中心，里佳部落則是阿里山上最遙遠的部落，這裡隱藏在一座座深山之中，彷彿鄒族人神秘的後花園。這次於部落推出限定版以食物為主題的五感旅行，達邦部落的料理達人楊志剛、里佳部落的料理達人莊少乙，挑選出鄒族在地時令食材，使用醃製、燒烤、水煮、涼拌等料理方式，與阿美廚神像是變魔術一樣帶出在地食材的甘甜原味，當天並帶領遊客穿梭林間，一起體驗手作簡單有趣的童玩，讓來訪的遊客印象深刻。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
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其他各場部落主題活動活動報名資訊與詳情歡迎上網搜尋「阿里山EASY GO」活動網頁（https://alishan.welcometw.com/tour/listAll?category=enx）。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
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