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秋天就是要拍芒草！ 全台必訪「芒花秘境」 隨風搖曳+氛圍滿點超好拍

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

拍照趁現在！秋天是最適合賞芒草的季節，滿山遍野的芒草隨風搖曳著，隨意按下快門，張張文青風景照，芒草可說是低門檻怎麼拍都好看。台灣各地都可以找到芒草的蹤跡，快跟著小編一起去看看哪裡的芒草最好拍吧！

台北 陽明山擎天崗

台北陽明山擎天崗。 圖／Flickr
台北陽明山擎天崗。 圖／Flickr

陽明山絕對是北部人週末的好去處，每到假日仰德大道、其他只要能通往陽明山上的道路一定交通管制！位於山頂的擎天崗，是到陽明山上必踩點的一個好去處。擎天崗上有著一望無際的大草原，草地上放牧著二十幾頭的水牛，天氣好的時候不管平日或是假日，許多人都喜歡到擎天崗上野餐、看著牛放空。每到盛開芒草的季節，擎天崗總會擠滿拍照的人群，不妨錯開週末人擠人的時間在平日造訪。

七星山

七星山。 圖／Flickr
七星山。 圖／Flickr

如果你是熱愛登山、又想看芒草，那麼秋季的七星山絕對是最推薦的芒草景點！身為台北第一高峰的七星山，即使是登山新手也可以輕易攻頂，每到秋季時七星山就會開滿芒草。七星山主要有三個登山入口，小編最推薦登山新手從小油坑登山口開始，一邊欣賞山景、呼吸著新鮮的空氣，登上七星山後再搖曳著芒草的山頭上眺望整個台北盆地，心情絕對豁然開朗！

九份 不厭亭

九份 不厭亭。 圖／Flickr
九份 不厭亭。 圖／Flickr

相信資深網美們一定都知道九份不厭亭，不管是不是在芒草盛開的季節，這邊都是拍照、打卡的熱門地點。從不厭亭上看著這條寂寞公路，就是這個地點的必拍視角。在芒草盛開的時候，芒草隨風在寂寞公路的兩側搖曳著，這景色除了吸引旅客外，也是攝影迷的最愛、拍攝婚紗的最佳景點。許多騎士也很喜歡挑戰這個路段。踩完這個景點後，到旁邊的九份老街逛逛，花一天把基隆景點好好地逛一次，實在太～悠～哉～

桃園 虎頭山

虎頭山。 圖／陳譽元攝影
虎頭山。 圖／陳譽元攝影

每到秋季，被芒草覆蓋住的虎頭山總是會有著許多人前往捕捉這美麗的景色。每年11月底到12月中，是虎頭山上的白背芒盛開的季節，從虎頭山公園健行到後山的停機坪，一邊運動一邊拍照，也是不錯的週末活動XD 由於虎頭山離桃園市區挺近的，許多住在這附近的居民常常到這邊運動、健走，最棒的是這裡一年四季都可以賞花！秋天到虎頭山賞芒草、春天來這看山櫻花、五月底賞油桐花，小編真的是太羨慕桃園居民了！

苗栗 後龍半天寮好望角

苗栗 後龍半天寮好望角。 圖／IG, f.d.life_
苗栗 後龍半天寮好望角。 圖／IG, f.d.life_

在苗栗後龍這的半天寮好望角，是小編超推薦欣賞芒草的景點！因為除了芒草之外，還有無邊境海景、綠地和風車可以拍XD 有時還可以捕捉到火車經過的畫面，難怪許多攝影迷都會到這拍上幾張好照片！假日時遊客較多，會有一些小攤販到半天寮擺攤、販售一些飲料和食物，如果想要享受安靜的時光，建議可以平日到好望角來走走、放鬆一下心情。而除了好望角外，再到桃園、新竹、苗栗一起玩，就是趟完美的週末小旅行啊！

台南 後壁八掌溪畔

台南 後壁八掌溪畔。 圖／IG, kaykay7117
台南 後壁八掌溪畔。 圖／IG, kaykay7117

在南靖火車站的南方、嘉義和台南的交界處，有一個芒花秘境，沿著八掌溪，有著一大片的芒草。這個景點很難敘述他的位置，看見一個舊舊、斑駁的鐵橋旁有著滿滿一大片的芒花，就知道你要找的地方到了，如果真的找不到的話就google定位在菅芒花秘境吧！偉大的google大神會帶你找到XD 後壁八掌溪畔芒花秘境的最佳觀賞時間是在下午太陽快下山的時候，這時候的景色最美！許多攝影迷下午時就會到這裡卡位架腳架，準備捕捉搖曳的芒草和即將落下的夕陽。

高雄 旗山地景橋

高雄 旗山地景橋。 圖／IG, king_8.23
高雄 旗山地景橋。 圖／IG, king_8.23

太美我不敢直視，這個電影場景般的秘境位在高雄旗山區的地景橋，是由軌道改建而成的。地景橋分為上層的人行道和下層的自行車車道，每到假日總有許多當地人來這邊度過悠閒的時光，在芒草間騎著腳踏車，格外的愜意。另外，這邊除了地景橋之外，附近的高雄旗山橋也是一個當地居民喜愛的休閒景點，尤其是夜晚的旗山橋點起了高雄特有的藍燈，許多人會在這邊從下午待到晚上，就為了欣賞夕陽西下和夜晚旗山橋的景觀！

北部溫泉推薦

溫泉。 圖／KLOOK
溫泉。 圖／KLOOK

最適合泡溫泉的季節就要來臨，台北著名的溫泉非北投溫泉、烏來溫泉以及陽明山溫泉莫屬了！除此之外，前往鄰近台北的宜蘭礁溪泡湯，也是一個絕佳的選擇！每個溫泉區的泉質都不太一樣，溫泉的功效也不盡相同，這個冬天就來泡溫泉吧！

看完了以上幾個全台必拍的芒草秘境後，是不是想趕快到這些秘境去看看呢？平日去能避開人潮，拍出遺世獨立、氛圍滿分的照片，假日想拍出美照的話，往草裡鑽就能遮掉人群啦！記得去這些芒草秘境要攜帶防蚊液，動作小心慢行，就不會被草割傷了～

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溫泉 秘境 登山

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