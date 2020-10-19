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15米巨型望遠鏡光雕、梵谷星夜必拍！花蓮最新「太平洋靚彩節」8大展區越夜越美

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／太平洋靚彩節官網
圖／太平洋靚彩節官網

好山好水的花蓮坐擁許多忘憂系頭號景點，如今除了有山海美景，還能欣賞當地最新慶典「2020太平洋靚彩節」，現場搶拍全台最大「巨型望遠鏡裝置藝術」，亦可沉浸在梵谷「星夜」主題的光影特區、絕美光廊、璀璨銀河等，8大光影藝術區為在花東的夜晚享受再升級，展期截至11/15大家準備衝一波！

「星空下的夢想家」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的夢想家」。圖／太平洋靚彩節官網

「2020太平洋靚彩節」即日起已於太平洋公園重磅登場，全區設有近萬顆的LED造型燈飾，亮燈後絕美好拍。最大亮點「星空下的夢想家」每日18:15至21:45期間，每半小時會展演一次，共8場次。主秀演出時，透過望遠鏡造景看向天空，點點星辰加上長達5分鐘的絢麗燈光秀，讓人忍不住深陷空中萬花筒世界。而鵲橋星廊「星空下的詩人」的燈海則讓人猶如走在繁星下，浪漫不已。

「星空下的詩人」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的詩人」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的畫布」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的畫布」。圖／太平洋靚彩節官網

提到主題區其他必拍，絕對少不了以梵谷「星夜」為主概念的光影特區，太平洋夜幕下配上巨大畫作，吸睛視覺使人為之陶醉。而以梵谷另一作品出發的「星空下的咖啡座」也是招牌場景，現場更與花蓮在地咖啡店家聯手，讓實際可以邊品嚐手作咖啡，邊賞星空。

「星空下的咖啡座」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的咖啡座」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的音樂」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的音樂」。圖／太平洋靚彩節官網

除此，「星空下的音樂」每日19:30及20:30將會分別展開長達15分鐘的表演，讓大家抬頭就能近距離感受銀河世界，而「星空下的飛行」展區則讓人彷彿漫步在整條七彩星河，夢幻指數爆表。另外，即日起只要於活動期間到現場拍照，公開上傳至臉書並hashtag「2020太平洋靚彩節」，即可獲得超Q紅面鴨獨家面膜，每日限量50份，有興趣的人別忘了打卡囉！

「星空下的飛行」。圖／太平洋靚彩節官網
「星空下的飛行」。圖／太平洋靚彩節官網

太平洋靚彩節

地點：太平洋公園南濱段
展期：即日起-11/15
時間：1800-2200

圖／花蓮觀光粉絲團
圖／花蓮觀光粉絲團

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