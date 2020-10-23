宜蘭、台南原來超級美！《我的婆婆怎麼那麼可愛》十大拍攝景點祕密大公開

我的婆婆景點走一遍

《我的婆婆怎麼那麼可愛》開播至今除了不斷創造了高收視以外，也延伸出各自不同有趣的議題，也讓不少厲害網友發現拍攝景點後去朝聖打卡，帶動了觀光的熱潮，例如小鷗與發貴共同創業開的深緣烘焙（劇中名稱-深圓烘焙）也因此生意比平常大大增加。不僅如此，台南市政府也趁著這個股風潮直接幫大家整理了劇中在台南拍攝的景點與路線。

不過其實劇中除了台南以外，也有到宜蘭取景，出現的台南轉運站其實是礁溪轉運站，大家發現了嗎？



今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》調查了《我的婆婆怎麼那麼可愛》的拍攝景點之中，哪些最受到網友的討論，你準備好去踩點了嗎？

10. 深緣及水善糖文化園區

不知道大家有沒有印象小鷗媽媽就是在這邊奉勸小鷗即使拚了命再怎麼努力，也救不了珍賀齋，提醒她要懂得知所進退的劇情，就是在這個地方拍攝的噢～而後來小鷗帶著鳳梨酥到園區用流水食席的方式給公司行號試吃也是在園區裡，大家是不是都很想去體驗看看呢？

園區裡除了有復古的建築與深緣烘焙外，也有不同的會館提供展覽或文展等活動，也是一個舉辦講座和商務開會的好地方。

image source:FB/我的婆婆

9. 二寮觀日亭

「二寮觀日亭」 擁有壯觀的低海拔雲海。圖／台南市新聞處提供

在劇中小鷗因為店裡的事情感到煩惱，晚上一個人跑到二寮觀日亭，也遇到了只要心情不好就會來散心的發貴，因為看到日出，就會讓他感到有希望，這一段劇情讓許多人感到心有戚戚焉。

其實不只《我的婆婆》在這裡取景，連今年的最佳戲劇《想見你》也在這邊拍攝。另外還要告訴大家，這裡是全臺灣海拔最低的觀日出勝地，還被譽為「最接近城市的曙光」呢～是不是心動想前往一探究竟了呢？

8. 風神廟

風神廟是國內唯一供奉星宿的廟宇。記者鄭惠仁／攝影

在劇中小鷗帶著來自日本的英樹到風神廟，並說著「以前回來的人都會感謝風神讓他們平安歸來，離開的人也會祈求風神讓他們一路順風。」，而英樹也是在這裡再次希望邀請小鷗和他一起出國，擔任他的攝影助理。

風神廟是全台唯一祀奉風神的廟宇，在乾隆四年（1739年）建成，也是台南的法定古蹟之一。從建築架構的屋頂，到紅色的板瓦，和不少細微的細節中可以看出充滿著閩南建築風格。

7. 南科贊美酒店

image source:fb/南科贊美酒店-贊美宴會廳

在劇中不管是鷗媽鷗姐還是英樹都曾入住在南科贊美酒店，許多房間內的場景都在這邊取景。其實先前許多節目如《呷飽未》、《綜藝玩很大》都在這拍攝過。

不少人都會被南科贊美酒店的外觀所吸引，繽紛的顏色讓人感覺非常陽光。不只有水晶教堂適合情侶以和夫妻入住，設有玩泥巴體驗和焢窯趣，連帶小孩去也非常適合噢！

6. 永安宮

相信大家對小甜甜在劇中飾演的上雲仙姑印象也非常深刻吧～在《我的婆婆怎麼那麼可愛》裡上雲就是在永安宮服務。而拍攝地點就是在永安宮的二樓，小甜甜除了都會在那裡幫忙協助轉達陰陽兩邊的話，也曾在那裡請張書偉去「修理電視」。

永安宮又稱木柵媽祖，是台南新市區的大廟。每年農曆年宵都會舉辦媽祖出巡遶境，還會有鑽轎底求平安的活動，不但熱鬧還讓該區域裡充滿像過年大街的氣息。

5. 原英商東興洋行

小鷗在安平樹屋被突如其來的吻了之後，嚇到沿路逃離現場，跑到了這裡，匆忙之中連鞋子都不小心落下，可見真的嚇得不輕啊！

原英商東興洋行是安平開港後的五洋行之一。共有兩層樓高，現為台灣開拓史料蠟像館，為臺南安平知名景點之一。而門票也非常親民，只需50元就能同時參觀旁邊的德記洋行與安平樹屋。

4. 臺南山上花園水道博物館

台南市山上花園水道博物館。圖/台南市政府提供

在發貴與小鷗決定自行創業開店完成夢想後，阿堂也跟隨加入離開珍賀齋一起努力打拼。但對於愛情才剛萌芽的妮妮和阿堂，因為兩家關係不好，導致他們又將卻面臨更多的考驗，他們就偷偷約在水道博物館，一起聊著發貴之後要開的店。

原名為台南水道的臺南山上花園水道博物館興建於1912年，在日治時代興建的自來水供應設施，在2002年成為國定古蹟，不管是生態、建築還是空間形式都非常吸引觀光客來踩點。

3. 安平樹屋

被樹根盤繞的安平樹屋，有著「台灣吳哥窟」的美譽。圖／陳睿中

還記得小鷗被英樹親下去的瞬間嗎？英樹就是在這邊第一次邀請小鷗當他世界巡迴攝影的助理及女朋友，小鷗一個措手不及就被親下去啦～（這裡看來真的很適合情侶去呢！

安平樹屋現況為日本人所興建，而現在經過規劃後，人們不只可以穿梭在樹屋之間，不時還可以看到松鼠和鳥類在一旁玩耍。附近也有樹屋咖啡提供大家走累了，停下來稍作休息。

2. 億載金城

一級古蹟億載金城建築雄偉，是遊客指定遊覽的景點。記者柯佩君／攝影

億載金城是蘇秉仁與鷗姐多次見面的地方，秉仁總是為著自己的導演夢希望獲得更多資本，而鷗姐也跟媽媽想法一致，對鄉下和傳統大餅不看好，所以他們聯手合作，並想出各種的鬼點子希望讓小鷗回到台北。

這座屬於國定古蹟的億載金城建於1874年，當時沈葆楨聘請了法國的工程師親自設計砲台。經歷了中法戰爭、日俄戰爭與二次大戰，經過幾次的修復成為了現在大家所看到的億載金城。

1. 安平古堡

台南市景點安平古堡。圖／觀光旅遊局提供

大美把英樹介紹給小鷗，希望她能帶英樹在台南到處看看不同的景點，而小鷗就用在地人的身分介紹著不同景點的歷史或文化，其中的景點就是安平古堡，小鷗的親切和熱心也讓英樹也感到非常有人情味。

安平古堡也是最熱門偶像劇拍攝景點之一，許光漢就是在這周邊遇上小雨萱的。安平古堡是一座曾經存在的堡壘，瞭望台是於1970年代由日治時期燈塔改建而成，都分別被列為國定古蹟及文化遺產。許多人都非常喜歡來這邊看日落，這個「安平夕照」在2953年還被台灣省政府選為台灣八景之一。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月12日至2020年10月10日，共三年。

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