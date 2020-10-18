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毛小孩有專屬溫泉泡湯區！礁溪寒沐新推寵物旅館 基礎沙龍＋遊憩住宿一次體驗

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／礁溪寒沐酒店官方臉書
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毛小孩和人類爸爸媽媽出遊又有新選擇！宜蘭著名飯店「礁溪寒沐酒店」日前全新打造寵物旅館「寵沐苑」，共安排了16間符合中小型犬體型的住宿空間，另有戶外遊憩區、泡湯戲水池，即日起試營運。狗狗全天有專人協助照料，亦提供24小時遠端監控，主人們如同實際出國，不必擔憂愛犬的飲食起居。

圖／礁溪寒沐酒店官方臉書
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狗狗限定的「寵沐苑」位於礁溪寒沐行館一樓，寵物互動遊樂區域有泡湯戲水池、淋浴區、烘乾區，讓狗狗暢玩之餘還能快速DIY清潔處理，不過為保障狗狗安全以上皆需要主人陪同入內。此外，凡訂房也可享基礎寵物美容，像是修指甲、清耳朵、精油舒壓、腳底護膚、除蚤，住宿也附兩份餐點，讓狗狗也和主人一起度假。

圖／礁溪寒沐酒店官方臉書
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每間房除了有獨立監控系統能連接至飼主的手機，讓大家全天候都能關注愛犬狀態，住宿環境方面也提供德國進口高級住宿寢具、食用碗具及多樣化玩具，亦特別設置淨水器為旅客愛犬的飲用水把關。標準房型原價2500元、加大房型3000元，目前期間限定標準房型每晚1500元、加大房型為2000元。

圖／礁溪寒沐酒店官方臉書
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圖／礁溪寒沐酒店官方臉書
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另外，礁溪寒沐飯店內最高人氣的自助吃到飽餐廳即日起也祭出生日優惠，當月壽星凡至MU TABLE享用午餐或晚餐，即可享「4成人同行、壽星免費」好康，中午用餐還能加碼獨享現涮頂級美國PRIME牛肉，用優惠價品嚐共約200道異國百匯和招牌料理，其中也含寒舍艾美家鄉雞肉飯、台北喜來登牛肉麵等。提醒大家優惠不與其他活動併用，先列入慶生選項之一就對啦！

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礁溪 毛小孩

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