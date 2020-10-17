雙11好康！身份證對中1或2　1111元爽住「澎湖喜來登」五星級飯店

集絕美海景、必吃美食於一身的澎湖，本就是旅遊勝地，今年在偽出國旋風加持下更成為國旅熱門首選，熱潮至今不停歇。如今澎湖唯一國際品牌五星飯店「澎湖福朋喜來登」特別推出雙11年度好康，只要身份證字號含1或2，即可於11/8至11/14入住期間，享豪華雙床客房每人1111元超值價，還有宜客樂海港百匯自助早餐買一送一優惠，11月玩澎湖太划算！

圖／澎湖福朋喜來登提供

「澎湖福朋喜來登酒店」本回獨家推出雙11狂歡季，凡身份證字號對中1或2，11/8至11/14期間入住豪華雙床客房，只要兩人成行，2天1夜每人僅1111元且假日不加價，讓旅客用佛心價位享受五星級體驗。此住房專案套裝價為2222元，適用連續住宿、可補差價更換房型。雖不含早餐，但可享酒店內知名「宜客樂海港百匯自助早餐」成人價買一送一、免費機場來回接駁巴士服務各乙次。

圖／澎湖福朋喜來登官網

此外，位於3樓的宜客樂海港百匯自助餐廳也因應雙11，於11/9至11/11祭出連3天晚餐優惠，原價968元每人只要711元，無須再加服務費，就能一次品嘗新鮮的澎湃海味、無國界料理，超過百種buffet吃到飽，提醒大家活動期間餐期時段調整為1700-1900、1930-2130。想到澎湖旅遊散心的人，記得把握這波限時優惠，錯過就要等明年啦！

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