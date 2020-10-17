5米高皮卡丘氣球快打卡！「寶可夢聯名店中店」快閃登場，皮卡丘下午茶萌翻

皮卡丘粉絲必衝！來自巴黎的時尚品牌Longchamp日前於瑪黑家居中山門市打造「寶可夢聯名快閃店中店」，不僅推出一系列皮卡丘包款及周邊新品，還聯手P&T柏林選茶新推限定皮卡丘主題下午茶，讓北部寶可夢迷能拍、能買，還能吃。另外，高達5米的「巨型皮卡丘氣球」即日起也已出沒台中新光三越中港店，台中人準備收服！

圖／Longchamp官方臉書專頁 圖／Longchamp官方臉書專頁

Longchamp本回攜手瑪黑家居中山店，設置為期半個月的「LONGCHAMP X POKÉMON 聯名系列快閃店中店」，以黑搭黃的撞色系呈現亮眼視覺，從戶外到室內都滿是寶可夢標誌、可愛皮卡丘及電擊圖樣，讓人童心大爆發，現場還設有電流急急棒、抓寶機等打卡處，截止11/1都能到店朝聖一波。

圖／瑪黑家居選物官方臉書

此外，品牌還與「P&T柏林選茶」合作，在店中店推出「電系雷夢泡泡柚子下午茶」，以皮卡丘的經典黃色設計出柚子泡泡、檸檬棉花糖與檸檬雪酪的甜點組合，再搭配「柳橙桂花泡泡」茶飲，酸甜滋味加上淡淡花香，大小朋友都會愛。值得一提的是，仔細看可以發現餐盤上還有閃電尾巴，小巧思簡直太萌！下午茶組售價390元，每日限量供應，粉絲們絕對別錯過啦！

圖／Longchamp官方臉書專頁

除了北部好康，台中寶可夢迷亦有獨家驚喜。此次聯名特別於台中新光三越1樓戶外廣場設有大型「皮卡丘雙氣球」，讓無法北上的人也可以一塊尋寶，完成指定任務即可兌換限量汽球禮。而內部的Longchamp也裝潢成寶可夢主題，搶眼的風格讓人路過都想駐足，即日起大家就能走起，捕捉皮卡丘的蹤影囉！

圖／Longchamp官方臉書專頁

Longchamp x Pokémon聯名系列快閃店中店

活動期間：即日起至11/1

地點：台北市中山區中山北路二段36巷18號（瑪黑家居中山店）

巨型皮卡丘雙氣球裝置

地點：台中新光三越1F戶外廣場

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