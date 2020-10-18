倒數計時！阿里山裡的莊園咖啡派對邀你同樂

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

濛脈邁鄒向山探索2020阿里山脊梁山脈系列活動，在交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與各部落夥伴的共同努力下已成功舉辦14場次，也獲得民眾熱烈響應，最後一場活動【maezo品嚐-阿里山的饗宴】yokeoasu!山裡的莊園咖啡派對，將於於10月22日舉辦，帶民眾深度感受更不一樣鄒族咖啡的精彩。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

阿里山獨特的氣候和海拔條件，讓在地種植的咖啡豆長得大而飽實，烘培過後的咖啡豆，會沖泡出層次豐富的香氣及口感，是山中特有的好滋味，本場次將來到阿里山鄒族的達邦部落七彩琉璃生態莊園，大半面積保留原始林、生態豐富，加上沿著園區湖畔步道，是許多網美嚮往的拍照夢幻景點，莊主莊家榮，在各種咖啡比賽中屢獲佳績，這次活動將帶領遊客一起來認識阿里山特有的咖啡文化，包含一日咖啡師體驗，動手烘焙咖啡豆，為自己沖一杯最甘醇美味的阿里山咖啡；並邀請部落廚師施展創意，帶來最精緻可口的原民下午茶。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供