阿里山部落旅遊大爆發，改造變身新亮點

文 / 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為了帶給民眾更優質的旅遊體驗，協助部落店家進行環境優化提升，109年度部落導覽解說及體驗環境氛圍形塑計畫經過店家徵選，今年度協助山之美餐廳、山之美風味館、蘭后民宿、秘密遊民宿、琴咖啡軒、禾田農莊、曉青的店以及白紫茶香居等9個店家據點，囊括好吃、好玩、好宿，希望遊客能來阿里山多吃一碗更可以多留一晚。

山之美風味館
店位於台18線51.2公里處，是原汁原味的鄒族人自營商店。迄今經營二十餘年，為無暇深入部落的旅客，提供最新鮮的部落農特產、工藝等手作品，也提供豐富的特色風味餐點，本次更將小農直送的農場空間及店家入口識別重新改造，搭配上寬敞的用餐環境，讓遊客可以細細品嚐美味更帶走美味。

山之美風味館。 圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
山之美風味館。 圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

蘭后民宿
蘭后民宿是一個具有阿里山鄒族文化的特色民宿，它提供了都市人與鄒族文化接觸的機會，園區內包含樂舞互動、特色餐飲、住宿等，店家也可為團體量身訂做客製化行程，本次特別將園區內發呆亭重新改造，希望遊客可以待在這放空，無憂無慮享受大自然的洗禮。

蘭后民宿。 圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
蘭后民宿。 圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

琴咖啡軒
嘉義阿里山，你會想到什麼？高山茶還是火車便當？近年來阿里山的咖啡也呈現出特別迷人的風貌，本咖啡店就位於阿里山鄉達邦村受不寮露營區內，海拔1400，隨著四季的風貌會呈現不同的景象，居高臨下視野絕佳，可觀賞絕美日出、晚霞、雲海，咖啡店的名稱就是體貼的主人用妻子的名字去命名，讓遊客來此也能感受到他們的浪漫，像極了愛情，伴隨著美景也可細細品嘗咖啡美味。

琴咖啡軒。 圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供
琴咖啡軒。 圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

今年更逢「2020脊梁山脈旅遊年」，除了打造部落更加優質的旅遊環境，更推出精彩有趣的旅遊選擇，詳細資訊可上官網查詢（https://alishan.welcometw.com/banner/Mdm）。

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