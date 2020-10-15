市集控必逛！「暗黑系餐飲市集」10/17圓山登場，40個餐飲品牌＋萬聖造景超好玩

喜歡逛市集的朋友預備！《有趣市集》將於10月17日至10月18日在圓山花博花海廣場打造暗黑系餐飲市集「驚奇萬聖節：百鬼夜行狂歡美食派對」，活動當天不只有10台型格餐車輪番上陣，還有超過40攤餐飲品牌進駐，讓遊客在充滿萬聖節氛圍的情境下輕鬆逛市集，品嘗萬聖限定怪奇美食，提前感受過節氣氛！ 有趣市集特地找來節慶佈置團隊合作，共同打造讓人難忘的萬聖節市集回憶。 圖／有趣市集官方臉書

今年《有趣市集》打造的「驚奇萬聖節：百鬼夜行狂歡美食派對」將帶來全新五感體驗，為了營造空間上的神秘感，首次將市集攤販素白色帳篷改為應景的闇黑色系；市集工作人員、攤商品牌、餐車夥伴們也將變裝參加；除此之外，各家攤販也將端出精心設計的萬聖限定美味料理與特調飲品。搶先曝光的萬聖美食包括「初炸小食店」的「吮指蝦蝦叫糕渣」與「血濺當歸豬腦花」、MOD x 時飴 x Dewar’s則帶來三款萬聖節特調與三種口味的千層蛋糕。

此次《有趣市集》特地找來節慶佈置團隊合作，共同打造讓人難忘的萬聖節市集回憶 ，三大場域佈置重點包括西洋十字棺的新式地標、入夜後的共食區染上陰森綠光，以及豬肉謝的人肉攤打卡牆。《有趣市集》今次從場域佈置到餐點上都進行縝密的規劃與設計，就是要邀請遊客一同狂歡搗蛋！ 「暗黑系餐飲市集」將有超過40攤餐飲品牌進駐。 圖／有趣市集官方臉書

為了響應環保，部分餐飲攤販也將祭出優惠措施，遊客只要攜帶環保餐具和杯器，屆時將有「優惠折扣」與「容量升級」的好康回饋。另外，喜歡變裝的民眾也能在市集裡租賃道具服飾，一秒變身市集最吸睛的遊客。

Funtasty有趣市集｜驚奇萬聖節｜百鬼夜行狂歡美食派對

日期：2020年10月17日(六)～2020年10月18日(日)

花海廣場：下午15:00－晚間22:00（週日到21:00）

音樂庭園：下午13:00－晚間20:00

地點：圓山花博-花海廣場 & 音樂庭園（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，流行館旁） 活動當天將有不少萬聖限定美食。 圖／有趣市集官方臉書

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