青埔最夯Xpark遭網友批「照顧海洋生物不週」　引眾怒：根本是動物煉獄

桃園青埔全新都會型水生公園「Xpark」自開幕以來人潮不斷，至今仍是時下最夯打卡熱點。然而日前卻遭旅客反映，園內的海洋生物似乎出現自殘行為，身上也充斥大小傷痕，消息一出引起網友熱議，指Xpark如同「海洋動物的煉獄」。Xpark官方對此回應將會以生物本來自然面貌照料，且會虛心接受網友們意見，如有新消息會再與大家說明。

圖／本報資料照

根據三立報導，有網友12日於臉書發佈參訪Xpark後記，提到「這裡真的非常好拍，每一個陳列都是特別為拍照而精算過的」、「但是，我絕對不會再去！！」。原PO表示看見玻璃內的海底生物們有著大小傷痕，舉例像是鯊魚、魟魚嘴部有傷口、魚出現撞玻璃的行為、水母疑似有斷肢的現象，因此心情從一開始的興奮到難過，最後甚至完全不想拍照留紀念。心得公佈後有網友認同，提到動物們感覺沒有收到完善照顧，「這裡面的魚看起來都有點不健康，有些魚甚至眼睛凸出來，還瘋狂轉圈沒有停止，旁邊也沒有工作人員控管，一堆遊客在拍打玻璃，超級像海洋動物的煉獄」

對此，Xpark表示會以生物本來的自然面貌來照顧他們，也會虛心接受網友們的意見，需要改進的地方亦會改進，有新的訊息會再和大家說明。有網友看了新聞在PTT討論：「Xpark表示必須考慮很多面向？這藉口笑死啊」、「所有的動物園和水族館都是一樣的」、「動物園和水族館不就是動物監獄嗎？」目前原PO已將貼文撤下。

除此爭議，早在8月份新開幕時，就有網友在PTT問卦，表示經查發現Xpark提供動物表演，網路也已開始有人分享相關影片，讓他質疑「XPARK是不是應該取消動物表演呢？」

原PO提到，實際上台灣知名水族館皆已廢除動物表演，因為有動物表演不知為何都容易死掉，像是屏東海生館、花蓮海洋公園，「這樣日本來的XPARK會不會很母湯？」他也提到，身邊許多朋友都有到XPARK玩，但就拒看動物表演，因此好奇XPARK是否該取消動物表演。雖無引起太大迴響，但也有人附和表示「原來有動物表演喔？那我不去了」。

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