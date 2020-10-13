彩虹經濟崛起！「西門捷絲旅」推彩虹住房專案，每人最低只要500元再贈早餐與啤酒
全亞洲萬眾矚目的台灣同志大遊行，將於10月31日啟航，而為了響應彩虹經濟，「捷絲旅台北西門館」於近日正式推出「Color Taipei」住房優惠專案，即日起到10月31日止，只要入住此方案，即可享有免費早餐與ONCE Café&Ba的酉鬼啤酒，更狂的是搭配月底即將到期的安心旅遊補助專案，雙人入住每房最低只需1000元，平均一人只要500元就能享受頂級住宿服務，快揪團一起加入「彩虹經濟」吧！
作為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，國內對於同志朋友也逐漸友善，更有許多「彩虹經濟」的商機逐漸發酵，這回「捷絲旅台北西門館」推出的「Color Taipei」彩虹住房專案，就是希望透過驕傲的六色彩虹，向國際展現性別友善城市的形象，入住除了住房優惠、免費早餐與啤酒外，還能獲得Just Café的迎賓茶點、熱茶及研磨咖啡（每日13:00～22:00）及免費停車，更狂的是只要與西門「彩虹地景－彩虹斑馬線」拍照打卡，捷絲旅西門館再送行李吊牌乙個，讓參與響應「彩虹經濟」的旅客們，能享受高CP的旅遊體驗。
另外，今年2020年，台北市政府觀光傳播局首次推出「彩虹雙層觀光巴士」，希望藉由巡迴台北彩虹景點來傳達同志平等的意象，還會找來變裝皇后作為導遊帶你嗨翻台北喔！而凡是搭乘彩虹雙層觀光巴士，憑電子票證入住捷絲旅台北西門館，將直接免費升一等優惠（每日限量三間）以及免費mini bar（依房型人數提供）。諸多超狂彩虹優惠只在捷絲旅台北西門館，詳情請上官網。
捷絲旅台北西門館
地址：台北市中正區中華路一段41號5樓
電話：+886 2 2370 9000
官網：https://www.justsleep.com.tw/ximending/tw
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