彩虹經濟崛起！「西門捷絲旅」推彩虹住房專案，每人最低只要500元再贈早餐與啤酒

露營，成為了最熱門的旅遊方式之一，族群越來越大眾化，也越來越簡單。有業主的露營區，可以動手搭自己的帳篷，園區內也有可以共享的設備，幫你省去一些麻煩；還有豪華型露營，連帶裝備的力氣都省了，還是可以體驗到露營的樂趣！跟著小編一起看看最近最夯的露營方式跟地點吧！

2020-10-12 11:00