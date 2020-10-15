出國、回國必看！2020「出入境證明申請、各國管制、隔離措施」總整理

因為新冠肺炎疫情，近期許多國家在出入境管理和隔離措施上都有不少規定，入境臺灣的旅客也有相關步驟要遵守，以下小編整理現在出入境臺灣需要注意的事項，以及日本、韓國、中國大陸、美國、英國這些臺灣人常去國家的入境規定，有出入國需求的旅客，可以留意一下最新的資訊。

出入境紀錄申請

最近因應新冠疫情，部分國家會要求旅客入境時提供「出入境紀錄」，證明14天內沒有到過中港澳地區。這份文件該去哪裡申請？下面讓小編來教你怎麼做。

入出國日期證明書申請表。 圖／內政部移民署

需申請對象

入境要求提供「出入境紀錄」國家的旅客。目前官方公告旅客入境印尼、越南、菲律賓需提供此文件，其他國家可事前參閱各國機場官網之入境規定。

小編小提醒：申請「入出國日期證明書」，上面只會有出入境日期，若需要包含入出境地點的證明，則須外加申請入出國日期證明書之附件「入出境紀錄」。

申請辦法

入境它國前，持身份文件至內政部移民署各縣市服務站辦理或線上申辦。

申辦地點

實地辦理：國人可至內政部移民署各縣市服務站（☛各服務站地址點此）辦理，海外人士可至各地駐外館申請

線上申辦：利用自然人憑證至內政部移民署全球資訊網申請

申辦需求文件

身分證明文件（如國民身分證或護照、居留證）正、影本

證明書申請表（可在移民署各縣市服務站現場索取或至外交部移民署全球資訊網下載）

繳交新臺幣100元或等值之外幣現金

申辦時長

當天可領，身分證明文件無誤就會現場給發。

各國入境相關規定

日本

簽證及境管措施

一、含臺灣之159個國家或地區旅客，禁止觀光入境日本。

二、從109年9月8日起，有商業赴日需求者可以出差形式入境日本，需提供當地PCR檢查報告。

三、持有效日本在留資格者可返回日本。返日前需向日本臺灣交流協會（或日本在其他國家之公館）申請「再入國關聯書類提出確認書」，及提供登機前72小時內之PCR檢查報告。

小編小提醒：可隨時注意日本臺灣交流協會最新資訊。

入境後隔離/檢疫措施

所有自世界各國入境日本之人士，均須在指定場所（自家或旅館）隔離14天，並不得搭乘國內大眾交通工具。

南韓

簽證及境管措施

一、暫停包括臺灣在內之90個國家免簽證入境措施，持該國家護照入境韓國者，須申請簽證，申請時須提交自簽證申請日起算於前48小時內之醫療機關核發之診斷證明。

二、持有外交護照、公務護照、入境航班機上之空服人員及入境船班之船員，及持有APEC商務旅行卡之人士仍可免簽證入境韓國。

三、4月5日前核發之短期簽證（停留天數90日以內）皆失效，須重新向韓國駐外館處重新申請簽證（免手續費）。持短期就業（C-4）簽證及長期簽證（就業、投資等）者不受影響。

入境後隔離/檢疫措施

所有自世界各國入境南韓之人士，均須實施14天隔離檢疫措施。若旅客在韓國無固定居所，將採取定點強制隔離，費用須自行負擔。

中國大陸

簽證及境管措施

台籍旅客可持台胞證或以台灣身份證辦理落地簽證（一次性台胞證）入境中國大陸。外籍旅客入境及轉機則暫停受理。

入境後隔離/檢疫措施

依各省分有所不同，以北京為例，所有入境自北京者需接受就地 14 天集中隔離觀察及核酸檢測，費用自付。隔離期滿後，依官方建議應再進行 7 天非強制的居家健康觀察。港澳台赴陸航班旅客不需出示5日內之新冠病毒陰性檢測報告。

美國

簽證及境管措施

一、美國在台協會台北辦事處自109年7月15日起恢復所有簽證種類的簽證服務，若是學生及交換訪客簽證可優先處理。

二、除美國永久居民、美國公民之親屬及永久居民之親屬外，過去14天內曾去過中國（不含港、澳、台）、巴西、英國、北愛爾蘭、愛爾蘭、歐洲申根區國家、伊朗之外籍人士不得入境美國。

小編小提醒：美國簽證相關問題可參考美國在台協會網站。

入境後隔離/檢疫措施

所有入境之美國公民均需接受檢疫評估。美國各州邊境隔離及檢疫措施可能有所不同，可事先上各州衛生廳網站查詢。

英國

簽證及境管措施

英國簽證申已於109年6月1日重新恢復申請及線上預約服務，臺灣旅客可申請簽證、入境英國。

入境後隔離/檢疫措施

臺灣與其餘58個國家於109年7月3日被列入英國官方「旅行走廊」（travel corridor）名單，入境英國後無須自行隔離檢疫14天，但若從非列入旅行走廊的國家轉機，入境後仍需自行隔離。

小編小提醒：若需查詢自己轉機的國家是否有被列入旅行走廊，可查詢英國政府公告之旅行走廊國家名單。

其他國家之入境及隔離相關規定，詳見外交部公布之各國因應新冠肺炎疫情相關措施一覽表（定期更新）。

我國的入境規定

可入境臺灣者

一、除觀光、一般社會訪問以外之外籍人士

二、商務、已取得我居留證之國人配偶、子女之港澳人士

三、2至6歲之陸籍子女及其陪同父母

入境臺灣流程

在海外先線上填寫「入境檢疫系統」→入境臺灣→不可搭乘大眾運輸，由親友接送或搭乘防疫車抵達隔離地點→居家檢疫14天

入境檢疫系統

入境檢疫系統。 圖／衛生福利部

入境健康聲明卡。 圖／衛生福利部

只要從國外入境臺灣，均須事先填寫「入境檢疫系統」，可在臺灣各機場填寫實體紙本入境健康聲明卡，或使用手機或電腦上網填寫。（☛入境健康聲明系統連結）班機抵達臺灣後，就會收到衛福部以簡訊發送的「健康申報憑證連結」，入境時提供相關人員查驗即可。「居家檢疫通知書連結」將於班機抵達臺灣後，以簡訊發送至手機。

小編小提醒：建議在海外登機前就先完成線上填寫，加快入境時的通關速度。

哪些人需進行居家檢疫

所有旅客入境臺灣皆須居家檢疫或在防疫旅館隔離14天。短期商務人士入境可申請縮短居家檢疫，申請辦法詳見☛縮短居家檢疫申請須知。

居家檢疫規定

一、在臺灣有固定住所者，若同住者有老年人（≧65歲）、幼童（≦6歲）、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病及肺部疾病等），或個人無含衛浴之單獨房間者，應至防疫旅館完成居家檢疫。

二、與同住家人者互相保持一公尺以上距離；自主記錄體溫及健康狀況，並配合以手機門號進行之個人活動範圍電子監督。

自菲律賓入境臺灣之旅客

一、國人及持居留證外籍人士，只要自菲律賓入境臺灣，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

二、未持有我國居留證之外國籍人士，仍須提供登機前3日內之COVID-19檢驗陰性報告，才能入境臺灣，入境後需進行居家檢疫14天。

入住防疫旅館

全台可入住之防疫旅館可參考☛全台防疫旅宿名單

P.S. 部分選擇不公開之業者將由各縣市政府窗口人員協助入住事宜

安心住宿旅館

需隔離者若隔離地點為住家，原住家內之家屬可在隔離者居家檢疫期間入住安心住宿旅館，並依照所在縣市請領各縣市的優惠補助。

居家檢疫費用

隔離地點為防疫旅館者，費用由各防疫旅館訂定，每日費用包含餐食。

防疫補償申請

防疫補償申請。 圖／衛生福利部

國人及持居留證者可請領每天1千元的防疫補償。

現今很多國家並沒有禁止臺灣旅客入境，從國外回來臺灣後，只要跟著入境檢疫系統的指示做，步驟也都很清晰。若有需要，疫情之下還是可以出入國，記得遵循各國規定，保護自己也保護他人喔～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」