10米長太空人＋外星人的「星際箏霸戰」！2020桃園國際風箏節限定2天登場

北台灣民眾先筆記！話題性超高的新竹風箏節8月落幕後，本回又有全新「2020桃園國際風箏節」將於10/17、10/18重磅登場，特別的是今年可以看到10米長的太空人風箏、乘坐太空船的外星人在空中飛翔，現場還有人氣動漫、海洋魚類等化身可愛造型風箏，勢必讓大小朋友都能玩得盡興！

圖／樂遊桃園官方臉書 圖／樂遊桃園官方臉書

迎來第三屆的「2020桃園國際風箏節」10/17至10/18將於中庄調整池景觀土丘舉辦，今年以「星際箏霸戰」為主題，官方日前透過臉書搶先曝光首波主打的主題風箏，其中長達10米的太空人風箏為全台首次曝光，加上外星人、飛碟、太空船等大型風箏，猶如在桃園空中展開星際箏戰，引爆粉絲們期待感。

圖／樂遊桃園官方臉書

活動當天現場也會有「動漫飛行秀」，包含星際寶貝、毛怪、史迪奇、皮卡丘等超夯卡通角色都會一一出現，而透過官網也可發現屆時巨型鯨魚風箏、劍魚、章魚、魟魚等海洋魚類也將翱翔上空。另外，來自全台各地的15個風箏團隊，將會帶來大型軟體風箏、特技風箏等表演，今年預計加碼「UFO箏戰外星人」、「降落傘」等主題演出，讓民眾收穫滿滿精彩回憶。

圖／桃園國際風箏節官網

值得一提的是，場內規劃了大型軟體風箏區、特技風箏區以及風箏裝置藝術區，各區設有安全圍籬，提醒大家觀賞風箏時切勿跨越，以免發生危險。而想體驗放風箏的民眾，本屆風箏節也新增放飛區，並請來專門風箏老師在旁指導，代表全民整日都能徹底同樂！

桃園國際風箏節

活動時間：10/17-10/18

地址：桃園市大溪區中庄調整池景觀土丘

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