快訊

諾貝爾文學獎揭曉 美國詩人葛綠珂獲桂冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假第一天就超嗨！ 新北板橋「2020夢想嘉年華」巨型花車踩街 免飛巴西狂歡一整天

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發

連假第一天就衝這裡！「2020夢想嘉年華」10月9日首度移師板橋重慶路、中山路口登場，將有3台高6公尺的大型動力花車踩街一下午，不能出國去迪士尼，就到板橋府中特區，欣賞媲美巴西嘉年華、迪士尼花車遊行的精彩演出！

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發

夢想社區在2000年誕生於新北汐止，有「世界最大華人嘉年華」的美譽，目前邁入19年，過去常年在台北市舉辦，今年首度移師新北市板橋府中特區。活動從10月9日下午3點正式引爆，巨型花車、加上夢幻嘉年華隊伍表演，從板橋府中重慶路出發，沿著中山路、新府路一直到市民廣場，3小時不間斷放送熱力，邀民眾一同搖擺。

花車遊行最大的亮點在於現場「超吸睛」的3台高6公尺大型動力花車，由世界各國30餘名藝術家打造而成，其中「佛手花車」被譽為「藝術界奧斯卡」，以美國「火人祭」所打造而成，僅美國及台灣各有1輛。另外，還有代表保護台灣黑熊「虎克熊花車」、傳達資源再利用環保理念的「ROBOGAN鋼鐵機器人」等大型花車令人驚艷不已，民眾也可跟各式造型的花車合影。

圖／夢想社區文教發展基金會提供
圖／夢想社區文教發展基金會提供

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥

除了花車之外，遊行隊伍還結合了由夢想基金會所指導的社區、學校，以及具有在地特色的公益團體，共計超過40組團隊，在踩街遊行途中帶來巴西戰舞、夏威夷草裙舞、森巴鼓、中東肚皮舞、車鼓陣等東西方各種元素的精彩表演。

晚會活動時段，同樣安排許多精彩節目，包括宜蘭蘭陽森巴藝術舞團、森巴坊打擊樂團、曼丁加、弗莎巴西打擊樂團、希望之翼、台東家扶森巴鼓隊等25組表演團隊，接力帶來各種森巴舞蹈或音樂演出，熱鬧與歡呼聲接連不斷。

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：周峰毅
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：周峰毅

2020夢想嘉年華花車踩街＋樂活晚會官方網站
遊行時間：10月9日 15:00-18:00
遊行路線：板橋府中 重慶路→中山路→新府路→市民廣場
晚會時間：10月9日 18:00-21:00
晚會地點：新北市政府市民廣場

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發
圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發

延伸閱讀：

十月「20處景點優惠」懶人包！免門票暢遊高雄、半價逛國家森林遊樂區、銅板價玩樂園

星巴克「全品項買一送一」7-11獨家集點兌換！加碼「初鹿牧場麥芽牛乳2.0」即日開賣

巴西 迪士尼 踩街

相關新聞

連假第一天就超嗨！ 新北板橋「2020夢想嘉年華」巨型花車踩街 免飛巴西狂歡一整天

連假第一天就衝這裡！「2020夢想嘉年華」10月9日首度移師板橋重慶路、中山路口登場，將有3台高6公尺的大型動力花車踩街一下午，不能出國去迪士尼，就到板橋府中特區，欣賞媲美巴西嘉年華、迪士尼花車遊行的

13款創意漢堡、鬼椒雞翅！SKB漢堡還有「整隻軟殼蟹」

嗜吃美式漢堡的民眾，又有新的用餐選擇。甫於今年8月開幕，鄰近微風廣場的「SKB新美式漢堡專賣店」，運用星級飯店的料理手法...

秋日聖典！萬里蟹季、神木婚禮　全台「十月活動」精彩整理

炎熱的夏天已過去，充滿涼涼秋意的十月已經悄悄到來拉，此時此刻台灣秋天的盛典也正如火如荼的熱鬧展開，今天就跟著小編的腳步，一起來看看這充滿活動的十月，有甚麼精彩的活動吧！

1800坪+300攤美食！台中全新夜市「總站夜市」10/9開幕還送50元夜市券

愛逛夜市的朋友有福了，台中全新夜市將於10月9日盛大開幕！由「學士路夜市」團隊打造的全新夜市「總站夜市」就位於北屯區好市多二店周邊，佔地1800坪、規劃300多攤美食進駐，預計今年雙十連假第一天10月9日開幕，喜歡逛夜市的朋友千萬別錯過。

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。不過，一名網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，貼文一出，內行人揭曉3大關鍵。

十月「20處景點優惠」懶人包！免門票暢遊高雄、半價逛國家森林遊樂區、銅板價玩樂園

10月連假接力登場，還沒計劃要去哪裡透透氣的話，跟著優惠走準沒錯！配合國旅大爆發，今天為大家統整全台各大景點好康，其中包含親子最愛的「壽山動物園」、13大國家森林遊樂區連假限定半價玩、熱門樂園獨家促銷

「藝游位境」衝一波！ 漫步海底世界、探索奇幻森林 台中IG打卡新景點

台中又出現了新景點！近期在台中龍井出現一座夢幻的奇幻森林，擁有繽紛的海底世界佈景與巨大的長頸鹿裝置，重點是全園區免門票，開放給民眾免費參觀並拍照，還不快來衝一波？

10月2次月圓！絕美天文現象「藍月」31日現身

今年各類月相看好看滿，繼超級月亮、流星雨、日環食，罕見天文現象「藍月」10月31日登場。台北市立天文館表示，「藍月」是指...

新光三越周年慶「不出國商機」發威激出購物人海

今年十月中秋、國慶兩大連假助攻百貨周年慶，加上「不出國商機」發酵，正式引爆第四季消費力。今天新光三越首波6店周年慶正逢連...

轉作防疫旅館？寒舍艾麗：政府審查中 餐廳正常營運

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，尤其都會區飯店住房率始終徘徊在低點，位在台北信義區的寒舍艾麗酒店今日證實，將轉為防疫旅館，目前飯...

滿千送200、打卡送冰！米其林一星泰菜「頌丹樂」登台

來自泰國，獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）泰式餐廳，將於10月1日正式登台，進駐微風台北車站。店內...

「青梅霜淇淋、蔬食肉丸」10月IKEA一口氣推出8款新菜

迎接10月中秋、雙十連假以及熱鬧的萬聖節，IKEA在10月推出全新「青梅霜淇淋」口味、萬聖節限定的「巫婆手指餅乾」、「焦...

熱門新聞

整理包／台北國慶大會、台南煙火皆吸睛！雙十連假全台交通疏導措施報你知

陸客沒來台灣也無感？但這1點讓鄉民搖頭：影響很大

不是國慶貴賓也可拿到限定口罩 中衛號召21粉專雙十抽奬

砸錢救國旅！去年3指標倒退嚕 觀光局：沒補助恐更慘

新增1例！ 無症狀菲籍船員 帶新冠肺炎病毒來台

吳德榮：國慶連假北部宜花短暫雨 新竹以南好天氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。