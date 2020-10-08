連假第一天就超嗨！ 新北板橋「2020夢想嘉年華」巨型花車踩街 免飛巴西狂歡一整天

連假第一天就衝這裡！「2020夢想嘉年華」10月9日首度移師板橋重慶路、中山路口登場，將有3台高6公尺的大型動力花車踩街一下午，不能出國去迪士尼，就到板橋府中特區，欣賞媲美巴西嘉年華、迪士尼花車遊行的精彩演出！

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發

夢想社區在2000年誕生於新北汐止，有「世界最大華人嘉年華」的美譽，目前邁入19年，過去常年在台北市舉辦，今年首度移師新北市板橋府中特區。活動從10月9日下午3點正式引爆，巨型花車、加上夢幻嘉年華隊伍表演，從板橋府中重慶路出發，沿著中山路、新府路一直到市民廣場，3小時不間斷放送熱力，邀民眾一同搖擺。

花車遊行最大的亮點在於現場「超吸睛」的3台高6公尺大型動力花車，由世界各國30餘名藝術家打造而成，其中「佛手花車」被譽為「藝術界奧斯卡」，以美國「火人祭」所打造而成，僅美國及台灣各有1輛。另外，還有代表保護台灣黑熊「虎克熊花車」、傳達資源再利用環保理念的「ROBOGAN鋼鐵機器人」等大型花車令人驚艷不已，民眾也可跟各式造型的花車合影。

圖／夢想社區文教發展基金會提供

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥

除了花車之外，遊行隊伍還結合了由夢想基金會所指導的社區、學校，以及具有在地特色的公益團體，共計超過40組團隊，在踩街遊行途中帶來巴西戰舞、夏威夷草裙舞、森巴鼓、中東肚皮舞、車鼓陣等東西方各種元素的精彩表演。

晚會活動時段，同樣安排許多精彩節目，包括宜蘭蘭陽森巴藝術舞團、森巴坊打擊樂團、曼丁加、弗莎巴西打擊樂團、希望之翼、台東家扶森巴鼓隊等25組表演團隊，接力帶來各種森巴舞蹈或音樂演出，熱鬧與歡呼聲接連不斷。

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：陳守彥

圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：周峰毅

2020夢想嘉年華花車踩街＋樂活晚會 （官方網站）

遊行時間：10月9日 15:00-18:00

遊行路線：板橋府中 重慶路→中山路→新府路→市民廣場

晚會時間：10月9日 18:00-21:00

晚會地點：新北市政府市民廣場



圖／夢想社區文教發展基金會提供，攝影：戴永發

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