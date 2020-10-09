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千元入門！ 「豪華遊艇」包船體驗 人人玩的起

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豪華遊艇包船，千元左右即可入門；圖片來源／123RF。只要千元，就可包船搭乘豪華遊艇出海旅遊？！
豪華遊艇包船，千元左右即可入門；圖片來源／123RF。只要千元，就可包船搭乘豪華遊艇出海旅遊？！

在大多數人的觀念中，遊艇旅遊似乎總會與高端客群畫上等號，一般旅客想要乘著豪華遊艇出海遨遊，好像有那麼一點遙不可及，造價不斐的遊艇堪比一棟航行在海上的豪宅，總被視為是金字塔頂端族群才享受的起的休閒娛樂，但其實在台灣親近遊艇真的沒有想像中的困難。

台灣素有「遊艇王國」之美稱，並且連續多年獲得遊艇訂單亞洲第一、世界前十大，除了是世界知名的遊艇製造國家，台灣近年玩遊艇的趨勢也逐漸成型，市場上除了有許多會員制的遊艇俱樂部外，也有不少業者針對一般消費者推出了相關體驗行程，讓有興趣的旅客可以輕鬆的參與，也可直接團體包船出海，享受專屬的遊艇之旅。

遊艇旅遊在台灣逐漸成型；圖片來源／雄獅圖庫。
遊艇旅遊在台灣逐漸成型；圖片來源／雄獅圖庫。

目前台灣市面上提供遊艇包船服務的商家很多，從北到南都有，旅客可依照自己的喜好選擇業者以及地區，如：台北港、八斗子、後壁湖……等。以南台灣的墾丁舉例，就有業者包裝了後壁湖海域行程，包船總費用約36,000元（不同船型有不同價格），最多可提供35人搭乘，等於每人僅需花費1,000元左右就可享受豪華私人遊艇派對，整趟行程約4小時，船內提供免費KTV歡唱、專人BBQ燒烤服務與海上活動暢玩（浮潛、香蕉船、水上摩托車、船釣……等）。除了團體包船服務，一般散客也可自行報名船家提供的固定包套行程，價格約落在1,000至2,000元左右，同樣可享受與私人包船同等的豪華體驗。

另外，除了搭乘式的遊艇觀光體驗，也有業者提供遊艇自駕教學體驗，讓旅客可以真正體驗駕駛遊艇的訣竅與樂趣，以北台灣八里、關渡一帶業者行程舉例，1小時左右的行程每人要價約1,200元，出發前教練會針對當天的環境作出航前的說明以及遊艇操作技巧，體驗者掌舵後不僅可透過自駕感受遊艇與水域環境互動的駕駛樂趣，還可用不一樣的角度欣賞水岸風光，留下令人稱羨的「船長」IG打卡美照！

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編輯／黃盈甄 Stella 

本文經授權轉載自欣傳媒 欣旅遊BonVoyage，未經允許請勿轉載！

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