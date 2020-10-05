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1800坪+300攤美食！台中全新夜市「總站夜市」10/9開幕還送50元夜市券
愛逛夜市的朋友有福了，台中全新夜市將於10月9日盛大開幕！由「學士路夜市」團隊打造的全新夜市「總站夜市」就位於北屯區好市多二店周邊，佔地1800坪、規劃300多攤美食進駐，預計今年雙十連假第一天10月9日開幕，喜歡逛夜市的朋友千萬別錯過。
到台中旅遊怎能錯過觀光夜市！將於10月9日開幕的「總站夜市」由「學士路夜市」團隊打造，地點就位在敦富路、敦富一街交叉口，鄰近北屯區好市多二店、台中捷運舊社站3分鐘步行的距離，交通相當便捷。
總站夜市每週三、五、六、日營業，除了美食區外，夜市內還打造五星級的友善廁所、夜市路燈等裝置，另外還有規劃停車場空間，想逛夜市、吃美食完全不用擔心停車的問題。
除此之外，為了慶祝新夜市落成，總站夜市開幕日將大手筆送出「50元夜市劵」，凡17：30-18：30任一時段憑臉書分享貼文及「當日現場拍照打卡」分享於Facebook或Instagram即享有獲獎資格。
總站夜市
日期：10/9開幕
營業日：每週三、五、六、日
位置：敦富路、敦富一街交叉口
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