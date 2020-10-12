【新手露營懶人包】傳統露營、豪華露營全都有！ 注意事項、裝備、場地一次看

露營，成為了最熱門的旅遊方式之一，族群越來越大眾化，也越來越簡單。有業主的露營區，可以動手搭自己的帳篷，園區內也有可以共享的設備，幫你省去一些麻煩；還有豪華型露營，連帶裝備的力氣都省了，還是可以體驗到露營的樂趣！跟著小編一起看看最近最夯的露營方式跟地點吧！

露營須知

露營裝備

【基本裝備】

1. 帳篷：最重要的裝備！依據使用人數來挑選大小，建議將帳篷名稱減去1~2人，睡起來較舒適。例如：四人帳睡2人、六人帳睡4人。

2. 天幕／客廳帳：兩者功能相似二選一即可，是主要的活動空間，也可以幫帳篷遮陽擋雨。天幕通風適合夏天；客廳帳防風雨、較保暖適合冬天。

3. 防潮墊（地布）：搭帳棚時先鋪在草地上，主要功能為阻隔地上的溼氣以及保護帳篷底部。

4. 換洗衣物／保暖衣物：務必注意氣溫變化，尤其山林裡早晚溫差大。

【帳內裝備】

1. 睡袋／被子＋枕頭：睡袋較於被子佔的空間小，但無論哪者皆可以，能保暖最重要。想要省更多空間的話，現在也有市售多款充氣枕頭。

2. 充氣床墊：地面較硬，可放置充氣床墊來增加舒適度，冬天時還能保暖。建議購買厚度較厚的，能享有更好的睡眠品質。

3. 帳內防潮墊：幫助你隔絕身體與地面，防止夜晚時地面的濕氣與寒氣穿透布料，影響自己的睡眠。

4. 盥洗用具：有些露營區並未提供盥洗用具，建議可以自己使用小瓶分裝攜帶，或是市售的旅行組盥洗用具。

【野炊用具】

1. 露營桌椅：有些露營區有提供座位區，幫你省去一些麻煩。若是有考慮添購的話，蛋捲桌是最常見的桌型，桌腳的高度可調整且收納方便。

2. 行動冰箱：讓食材在上山的路程時能保鮮，之後再將食材冰進營區的冰箱。

3. 卡式爐：煮飯必備！另外可加購防風片幫瓦斯爐擋風，以防萬一。怕麻煩的朋友們也可帶冷凍食品，有些營地有提供加熱設備。

4. 料理用具：鍋子、刀具、砧板、調味料、水壺、碗盤組等。

5. 曬網籃＋洗碗精：用曬網籃放置料理用具可以防止蚊蟲進入。帶洗碗精可方便你清潔油膩碗盤。

【其他】

1. 營柱＋營釘＋營繩：通常購買帳篷時，裡面會配有這些。但可以多添購一些防患於未然。搭配營釘錘使用，可以省力。

2. RV桶：幾乎人手一個，除了方便收納、當水桶用，還可以充當椅子。

3. 照明設備：露營燈、青蛙燈、頭燈或是使用手機的手電筒都可以。最主要是讓你在夜晚可以安心活動，不用摸黑行動。

4. 電風扇／焚火台：夏天攜帶電扇消暑；冬天使用焚火台可以烤火保暖，圍繞在營火周圍很有露營氣氛！！

5. 延長線+3C充電裝置：部分露營區有提供充電的地方，或是自行攜帶備用電池。

6. 垃圾袋：垃圾不落地，共同愛護這片環境。

7. 急救箱：放一些簡單的藥物、繃帶及ＯＫ蹦，不慎出意外時，可做簡單的傷口處理。

8. 穿著：洋蔥式穿搭以防早晚溫差大；鞋子的部分建議穿著運動鞋，另外多備一雙拖鞋或涼鞋方便下雨時、玩水時替換。

注意事項

1. 大自然中仍藏著許多危險因子，露營在外時務必小心安全

2. 留意天氣變化，在雨季或多雷電區避免在高地或高樹下紮營

3. 下雨時應在篷頂邊線正下方挖一條排水溝以防淹水

4. 適當的地方紮營，避開河岸及河床，避免在懸崖下紮營並遠離有滾石的山坡

5. 選擇在堅硬、平坦的地方紮營，帳篷入口要背風

6. 睡前檢查火苗是否都熄滅、帳篷是否穩固（在四角用大石頭壓住）

露營種類

豪華露營Glamping（免裝備露營）

看到上面林林總總的裝備介紹，想露營的念頭先打消了一半，尤其身為露營新手，一時要添購這麼多裝備可能覺得麻煩。不用擔心～有別於傳統露營，豪華露營不需自行攜帶露營裝備，比較像是去飯店check in，然後睡在蒙古包、高級帳篷、露營車、小木屋等形式、簡單又輕鬆，一樣也能享受到露營的樂趣！

花蓮 海崖谷Hayaku

花蓮 海崖谷Hayaku。 圖／IG, vidao3o5

海崖谷擁有無限海景，夜晚時還有滿天星空。帳篷一共分成了狩獵風、北歐風、禪風、唐風、南洋風、森林風，6種風格任你挑選。營區內提供各式設施任你體驗，大片的草原任你自由奔跑。還有最棒的海景餐廳，品嚐優質美食的同時，享受台灣東部絕美的海岸線。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑51-5號

營業時間：10:00-17:00

電話：03-8671314

交通方式

➤ 自行開車：台11線→海崖谷

➤ 大眾運輸：花蓮火車站搭乘海線1127公車到大坑站

帳內設施：床、衛浴設備、冷暖氣

官網：海崖谷Hayaku

南投 山思雲想

山思雲想。 圖／山思雲想

廣闊的草原、遼闊的雲海，幸運的話，還能看到一片無敵星空。這座露營場地隱藏在南投竹山裡，裡頭的每一處都能讓你充滿感動。提供最具特色的課程給旅客體驗、使用在地小農的蔬果料理高級饗宴。餐桌使用純白色的桌巾、放上老舊的燭台、餐盤附近在擺上一些香草，讓你在露營的同時感受生活新美學。

地址：南投縣竹山鎮大林巷坪林林道16-32號

營區時間：14:30-隔日12:00

電話：0933-587-577

帳內設施：神殿帳、公用天幕、充氣睡墊、睡袋、充電延長線

官網：山思雲想

露營

現在最熱門的露營方式，比起豪華露營，仍需要攜帶一些裝備！但相比野外露營，營區已有完善規劃相對安全，也省去了一些背負裝備登山的體力，可以直接開車到達營區。但要記得預先打電話向營區租場地唷！

宜蘭 松蘿園林露營區

松蘿園林露營區。 圖／IG, shang415

位於海拔700公尺處，可以俯瞰龜山島。營區內設有各式各樣的活動，滑草區及沙坑區可讓親子共享時光。也提供露營裝備的出租，減去攜帶裝備的麻煩。

地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路二段92巷199之1號

營業時間：全年無休

入拔營時間：入營10:00／拔營 隔日12:00

電話：0917-662-299

營區設備：衛浴設備、冰箱、水槽、插座

交通：宜蘭下交流道→經由宜蘭縣員山鄉台七線→松羅部落直行約500公尺→看見松蘿園林指示牌→右轉上山後依照沿路標示即可到達

官網：松蘿園林露營區

桃園 飛鼠不渴露營農場

飛鼠不渴露營農場。 圖／IG, chiaolo_

海拔約800-1000公尺，位於桃園雪霧鬧部落內，可以被滿天星斗及雲海環繞。園區內也提供DIY體驗、飛鼠探索、生態導覽、部落的特色餐點等，販售自產自銷的季節水果，亦有兒童遊樂區、戲水池，非常適合親子露營。本營區內未架設路燈，請自備手電筒前往。

地址：桃園市復興區雪霧鬧部落

營業時間：週二、週三休園

入拔營時間：入營10:00／拔營 隔日12:00

電話：0981-650-878

交通：台七線31公里處→雪霧隧道口→左側道路駛入→看見「任一家」營區指標→行駛約15分鐘內→飛鼠不渴大招牌→右轉抵達營區

官網：飛鼠不渴露營農場

南投 拂水山莊

拂水山莊。 圖／拂水山莊

除了提供場地租借舉行活動、出租營地露營，也有提供神殿帳豪華型露營或是會館內的套房住宿。營區位在日月潭附近，200棵41歲以上的五葉松深根在這約6000坪的場地。聽著潺潺的溪流聲，參加園區內的生態活動，讓你感受松林悠活，陶冶身心靈，另外，營區內有提供火鍋或是烤肉食材。

地址：南投縣魚池鄉共和村五馬巷2-15號

電話：0921-006-035

交通：國道三號→於霧峰系統交流道接國道六號→下愛蘭交流道→左轉台14線→左轉過愛蘭橋後→右轉接南環路→右轉續接南環路→沿南環路到底後左轉→右轉接水頭路→約4.5公里後抵達拂水山莊

官網：拂水山莊

露營車露營

也有許多人以駕駛露營車的方式露營，不但有較舒適的空間、車上也配有簡單的配備、衛浴設備，直接隨處走隨處露營。沒有自己的露營車也沒關係，現在很多業者直接把營區打造成露營車聖地，你也可以體驗。

苗栗Hulagarden呼啦莊園

Hulagarden呼啦莊園。 圖／Hulagarden呼啦莊園

可愛童趣、森林風格的房型，絕對可以滿足小朋友的童心。每台露營車擁有自己的木棧平台、與鄰車共用的小桌子，分別雙人床與上下舖住宿的房型。

地址：苗栗縣獅潭鄉永興村下大窩2-1號

電話：037-931928

官網： Hulagarden呼啦莊園

宜蘭 礁溪老爺五星露營車

礁溪老爺五星露營車。 圖／IG, joychiu0405

五星級的露營體驗，有冷氣空調、舒服床位、乾溼分離的衛浴、具備隔音設備，讓你享有私人空間。園區內還有無邊際泳池、美人湯，還提供腳踏車、電動車騎乘。用木籃盛美味早餐，晚餐則是五星級野炊美食，現烤海鮮、牛排等。

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話：03-988-6288

官網：礁溪老爺五星露營車

澎湖 覓海灣精品露營車

覓海灣精品露營車。 圖／IG, zhuya_8361

每台露營車皆有自己的陽台，面對一望無際的海景，躺在藤編的躺椅上享受日曬，距離沙灘不用1分鐘的路程。享受海浪拍打的聲音、在沙灘上愜意的散佈著、欣賞緩緩升起的曙光。整個感覺都是這麼美好。

地址：澎湖縣馬公市烏崁里195號

電話：0933-165-016

官網：覓海灣精品露營車

野營

最原始的露營方法，找一片森林野地或是在海邊附近野營，以山海為家。小編自己最喜歡這樣的方式，朋友們一起跋山涉水到目的地，把地板整平些再搭上帳篷就是今晚的家，搭好天幕後大家一起在裡面聊天娛樂，再來就是最期待的野炊美食！麻煩的是要自行攜帶裝備、路況也有許多未知因素，相比之下較危險，建議跟有經驗的背包客一同前往。

合歡山 小溪營地

合歡山 小溪營地。 圖／Wikimedia

高山入門的夢幻營地，一次打包日出和星空美景，適合安排兩天一夜的行程。雖然必須要背著重裝走，但從登山口出發至營地僅約3公里，大約2.5-3.5小時就可以到達。營區十分平坦，附近還有一條小溪可供給所需用水。海拔高、空氣稀薄，易高山症發作，若平時不習慣揹負重裝的人會更吃力。出發之前做體能訓練，另外針對高山症，出發前可請醫師開立對高山症的藥物，若在山上時仍無法緩解，建議立即撤下山。

登山路線

合歡山北峰登山口→反射板→往天巒池岔路→小溪營地，回程原路折返。時間充足可以去合歡北峰。

入山證申請

進入合歡北峰須申請入山證，向內政部警政署網站申請，於入山日前5日至30日內提出。也可到太魯閣國家公園警察隊合歡小隊辦理，聯絡電話：04-25991191。

交通方式

➤ 自行開車

國道6號末端埔里交流道→沿台14線→霧社→走省道台14甲線→合歡山

花蓮太魯閣走省道台8線→大禹嶺轉省道台14甲線→合歡山

➤ 大眾運輸

搭乘豐原客運（往梨山）→合歡山下車

小編提醒：一天僅有一班，務必注意時間

宜蘭加羅湖

宜蘭加羅湖。 圖／數位島嶼

位於宜蘭大同鄉的高山湖泊，由於這些湖泊的池水清澈像一片明鏡，因此也被稱作是仙女灑落的珍珠。山上霧氣較重，雲霧瀰漫的加羅湖彷彿來到夢幻仙境，而清晨時分天未亮時是最美的景。路途地形泥濘低窪，建議穿著雨鞋前往，另外沿途會經過重重比人高的芒草堆，建議穿著長袖防割傷。雖然海拔2220公尺高，但冬天時的加羅湖可以下探零下10度，務必做好保暖。沒去過加羅湖但又想體驗看看野營嗎？小編推薦可以參加加羅湖野營行程，由專業的嚮導帶你登上加羅湖，紮營在湖邊，晚上在湖畔野炊，是個很特別的露營體驗！

登山路線

四季薰登山口→神木登山口→撤退池→加羅湖

入山證申請

太加縱走山徑屬於「山地經常管制區」，而加羅湖屬於太加縱走山徑（加羅湖山徑）其中一點，需內政部警政署網站申請入山證

交通方式

➤ 自行開車

國道五號宜蘭交流道（宜蘭）出口下→延192縣道至員山、大同→延台7甲線→四季部落（四季林道柵欄）

➤ 大眾運輸

到宜蘭轉搭國光客運「1745宜蘭站→南山村」或「1751宜蘭站→梨山」，在「四季」站下車。

露營方式各有喜好，有些人喜歡野外露營，把自己放逐到大自然裡；有些人喜歡豪華型露營，用輕鬆點的方式體驗大自然；也有人喜歡開著露營車，隨處走隨處都能為家，不論是哪種，你都一定能享受到露營的樂趣，親近到大自然！

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