秋日聖典！萬里蟹季、神木婚禮　全台「十月活動」精彩整理

炎熱的夏天已過去，充滿涼涼秋意的十月已經悄悄到來拉，此時此刻台灣秋天的盛典也正如火如荼的熱鬧展開，今天就跟著小編的腳步，一起來看看這充滿活動的十月，有甚麼精彩的活動吧！

十月活動月曆。 圖／FunTime

2020臺北白晝之夜（10/3～10/4）

台北白晝之夜。 圖／2020臺北白晝之夜

「Nuit Blanche 白晝之夜」這個始於巴黎，風靡全世界的夜間城市藝術祭，今年也將繼續現身在台北這座迷人的都市。今年的白晝之夜將在南港舉辦，以「南港通電 看見交界」為主題並以「＿log in！一夜城市玩家已上線」當標語，要讓到訪的遊客們，化身成為城市玩家來探索城市中的18件裝置作品、9種周邊活動以及50組表演，就在這一夜，我們都將成為城市的藝術家！

這次的白晝之夜以南港車站為中心，囊括了南港車站周邊廣場、南興公園、瓶蓋工場台北製造所與瓶蓋公園、台北流行音樂中心及極限運動訓練中心等等景點，並邀請臺灣、法國、英國、土耳其等近百位藝術家參與，結合場域展出橫跨視覺、影像、裝置、光電、表演藝術等跨領域作品及活動，讓整個台北宛如一座城市美術館。

小編小提醒：如果不知道白晝之夜要從何逛起，可以參照白晝之夜官網的白晝攻略呦

日期：2020/10/3～2020/10/4

地點：台北市南港區

2020臺北時裝週（9/25～10/31）

臺北時裝週。 圖／台北時裝週 FB

台灣時尚圈的年度盛會「2020臺北時裝週」將在今年十月隆重登場，而最受矚目的品牌秀今年共有ALLENKO3、C JEAN、#DAMUR、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SHIATZY CHEN、SILZENCE men、Syzygy、WEAVISM、WEIYU HUNG等十六個台灣知名設計師品牌參展，將為大家帶來後疫情時代時尚產業的創新觀點。

日期：2020/9/25～2020/10/31

地點：臺北市信義區光復南路133號（松菸文創園區）

2020臺北溫泉季（10/22～10/26）

臺北溫泉季。 圖／IG, say0c0___3_4_5

北投有著豐沛的溫泉資源，成為台北人的泡湯勝地。從日治時期，北投的溫泉產業就相當蓬勃，近幾年政府致力讓民眾了解北投的溫泉資源及歷史文化，更舉辦了台北溫泉季，邀請許多國外的姊妹溫泉一同共襄盛舉，舉辦許多特色的祭典活動，也因此被「米其林旅遊指南─臺灣篇」評鑑為來臺必定造訪的最高榮譽＂三星級景點＂之一。

日期：2020/10/22～2020/10/26

地點：臺北市北投區捷運新北投站周邊

2020新北萬里蟹季

新北萬里蟹季。 圖／IG, as020788

新北萬里蟹季。 圖／IG, viviemyang

「一場秋雨一場涼」，最近這種濕濕涼涼的天氣正是告訴我們，終於到了該好好品嘗萬里蟹的季節了！秋天正是大嘆秋蟹的大好時機，今年為了讓大家能夠在品嘗萬里蟹的同時，更可以促進當地觀光，新北市政府設計了一系列萬里蟹季產地活動，如淡水肥蟹宴、富基品蟹宴、野柳假日活蟹市集、龜吼漁夫市集萬里蟹促銷活動，要以萬里蟹之名串連新北特色漁港，讓大家可以邊吃萬里蟹邊暢玩北海岸的各地景點。(推薦給你：台北租車懶人包，讓你暢玩台北近郊)

日期：2020/10/1～2020/12/27

地點：新北市萬里區

2020大溪豆干節（10/24～11/1）

大溪豆干節。 圖／桃園市政府觀光旅遊局

說到全台灣最好吃的豆干，大溪豆干絕對是榜上有名，更可以角逐一二！能夠在台灣這片美食紅海當中，佔有一席之地的大溪豆乾，最大的原因就是因為大溪擁有良好潔淨的水質，良好的水質便是成就一塊好豆干的基礎。而擁有好吃的豆干還不夠，今年的大溪豆干節不僅僅要讓遊客們吃到好吃的豆干，還推出了「百年豆腐宴」、「食藝米其林」等活動，邀請國內外職人師傅們共同料理，要讓大家大飽口福。

日期：2020/10/24～2020/11/1

地點：桃園市大溪區中正公園

2020桃園國際風箏節（10/17～10/18）

桃園國際風箏節。 圖／桃園市政府觀光旅遊局

2020桃園國際風箏節，在桃園大溪區中庄調整池景觀土丘登場！今年風箏節將以「星際大戰」為主題，由10米長的太空人領軍，對抗外星人駕駛，過程中將會與外星人駕駛的太空船、飛碟，在中庄土丘空中展開一場星際箏戰。現場的特技風箏表演以及各類的風箏裝置藝術都是一大看點，不僅如此，遊客們只要在活動中打卡po文，還能夠獲得主辦方提供的紀念風箏，那麼多好康及活動千萬別錯過。

日期：2020/10/17～2020/10/18

地點：桃園市大溪區中庄調整池景觀土丘

2020桃園歡樂嘉年華（9/26～11/30）

桃園歡樂嘉年華。 圖／桃園市政府觀光旅遊局

JETS嘉年華已經在九月底正式進入桃園啦！JETS嘉年華今年與桃園市政府合作，為了給桃園市民帶來歡樂與笑聲，攜手打造了「城市裡的遊樂園」，嘉年華的舉辦地點選在桃園青埔的高鐵站旁，交通相當便利，遊樂園參照歐美影集中主題嘉年華的設計風格，引進了高達25米8層樓高的尖叫飛天輪、網紅打卡景點搖擺波浪、51區探險禁區等多項主題設施以及超過20攤桃園在地美食攤上，就是要讓大家免出國也能體會國外嘉年華慶典的氛圍。

日期：2020/09/26～2020/11/30

地點：桃園市中壢區高鐵北路一段和青埔路二段口

2020三義木雕藝術節（10/1～10/4）

有著「木雕之鄉」盛譽的苗栗三義，是台灣民俗技藝的重鎮，由於苗栗三義盛產具有獨特香氣的樟木，當地的木雕藝術更是有超過百年以上的發展，遠近馳名。自2001年開始，苗栗政府致力發展地方特色活動，年年舉辦三義國際木雕藝術節，不僅集結了許多國際木雕大師齊聚一堂，切磋琢磨；也讓民眾可以親自體驗木雕的樂趣，讓整場活動極具藝術氣息及趣味。

日期：2020/10/1～2020/10/4

地點：苗栗縣 三義鄉 廣盛村廣聲新城88號

2020日月潭花火音樂嘉年華（10/8～11/21）

日月潭花火音樂嘉年華。 圖／日月潭國家風景區管理處

秋天是來到日月潭最適合的季節，不僅氣候涼爽，能看到逐漸轉成金黃色的楓葉及落羽松，更能欣賞到璀璨奪目的炫麗花火。「日月潭國際花火音樂嘉年華」從2008年起舉辦至今，每一年都以高規格的花火盛會結合自行車、馬拉松等多元的主題，發展出一系列多元的特色活動，成為了許多遊客爭相前往的盛大嘉年華。

日期：2020/10/8～2020/11/21

地點：南投縣魚池鄉日月潭

2020南投世界茶業博覽會（10/9～10/18）

南投縣是台灣最大茶產區，幾乎全南投縣的每個鄉鎮均有產茶，因此南投縣政府在每一年都會舉辦「南投世界茶業博覽會」，往年在活動期間時都會吸引近50萬人次到訪南投縣買茶、識茶、體茶及觀光。也因為世界茶業博覽會到訪人次節節高升，今年的活動將不只聚焦在台灣茶業活動，而是將層級拉上國際，特別設計了波斯、日本、韓國、印度、中國、台灣、凍頂等國際茶席，要讓遊客們來一場茶的饗宴。

日期：2020/10/9～2020/10/18

地點：南投縣南投市中興新村

2020阿里山神木下婚禮（10/24～10/25）

阿里山神木下婚禮。 圖／阿里山國家風景區管理處

說到阿里山，大家一定會聯想到那一顆顆佇立千年，象徵永恆的神木，而能夠在這些亙古神木下許諾愛情、相伴一生是多麼浪漫且動人的事情呢！能夠有一場浪漫的婚禮是許多女孩兒的中的夢想，而由觀光局舉辦的「阿里山神木下婚禮」在14年間帶領許多新人走向人生的新階段，而今年的阿里山神木下婚禮將在香林神木平台盛大舉行，除了有15對新人要許諾情定終身，也為其他遊客規劃了許多浪漫遊程，像是「那一年的星光野餐」、「手作團茶」等活動，都能讓成雙成對的情侶們一同體驗。

日期：2020/10/24～2020/10/25

地點：嘉義縣阿里山鄉香林神木

2020西拉雅趣飛車（10/25）

西拉雅趣飛車。 圖／西拉雅趣飛車FB

一台沒有動力的車能夠跑多快？跑多遠？又能夠有多精彩的競賽呢？想看看這有趣又刺激的比賽絕對不能錯過的就是2020西拉雅趣飛車活動拉！今年西拉雅趣飛車活動將在台南的走馬瀨農場盛大舉行，這次的總獎金高達45萬元，共計有50組隊伍，遊客們除了可以看到許多充滿創意設計的趣飛車競賽，現場也為了小朋友設計了小小科學實驗室，以地心引力、重力加速度、科學實驗等作為主題，讓小朋友們欣賞賽事之外，還可以了解到地心引力、重力加速度等知識，可說是個寓教於樂的活動呢。

日期：2020/10/25

地點：台南市大內區二溪里唭子瓦60號

2020高雄左營萬年季（10/1～10/4）

高雄左營萬年季。 圖／高雄左營萬年季FB

高雄左營萬年季是左營在地的重要民宿慶典，有舞龍舞獅、擲茭等豐富的民俗祈福體驗，讓到訪的遊客可以更加認識高雄在地文化。今年為了增添活動的豐富性更盛大舉辦了開幕演唱會、萬年盃歌唱、萬年牙火獅等競賽活動，讓整場左營萬年季增添了不少樂趣。

日期：2020/10/1～2020/10/4

地點：高雄市左營區蓮潭路

看到這裡是不是覺得十月的活動真的是非常豐富又精采呢，今年十月適逢中秋及國慶連假，這不正是出門走走踏青的好時機嗎？還沒規劃假期的朋友，可千萬不要錯過十月這些精采萬分的活動了！

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