十月「20處景點優惠」懶人包！免門票暢遊高雄、半價逛國家森林遊樂區、銅板價玩樂園
10月連假接力登場，還沒計劃要去哪裡透透氣的話，跟著優惠走準沒錯！配合國旅大爆發，今天為大家統整全台各大景點好康，其中包含親子最愛的「壽山動物園」、13大國家森林遊樂區連假限定半價玩、熱門樂園獨家促銷活動等，最低可享免費入園，筆記起來立馬安排出發！
高雄3大景點免門票：截至12/31
高雄暑假期間曾推出12大熱門景點免費入園的活動，如今配合連假，高雄市觀光局宣佈即日起至12/31為止，3處收費景點可免門票拍一波。這代表國人可省荷包暢遊打卡熱點「崗山之眼」、大小朋友都愛的「壽山動物園」、「旗津貝殼館」，而崗山之眼天空廊道每週五、六的夜間參觀時間，也將特別延長至晚上9點，讓更多人可以將夜景盡收眼簾。
13處國家森林遊樂區半價優惠：截至10/11
因應中秋及國慶連假，林務局即日起至10/11推出13大國家森林遊樂區「門票半票優惠」，旅人可從太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等國寶級景點任選一處，走入森林內吸收芬多精、放鬆身心。而林務局早在7/15曾開放12園區擇一地點「免費入園乙次」方案，尚未使用的人別忘了在12/31前持身分證或居留證，免費享受山林之美。
連假樂園優惠：即日起至10/4、10/9至10/11限定
樂園控看這裡！「六福村主題遊樂園」於連假期間快閃祭出超殺5折優惠，即日起至10/4、10/9至10/11期間入園，可享全面499元票價，還能正好趕上萬聖節主題的墓碑鎮《厄鈴惡靈》活動，半價練膽太划算！而「義大世界」也在同一時段推出「10元票」，中秋連假與國慶連假時期，只要現場購買一張原價899元的全票，第2人門票只要10元，代表兩人同行每人455元有找。
而為歡慶連假，「麗寶樂園」也特別推出「第2人20元優惠」，凡於連假期間至麗寶樂園探索世界、馬拉灣樂園、密室逃脫、天空之夢摩天輪，只要一人在現場票亭購買全票，第2人即可以20元銅板價爽玩，提醒大家兩人需同時入園或搭乘。不僅如此，10/11當日馬拉灣女生可享全天免費入園，12點前僅限女生入場，女孩們走起！
此外，劍湖山世界推出生日數字對對碰活動，中秋、雙十連假期間只要出示健保卡，民國出生年月日號碼含「1」或「0」，對中1碼可享優惠價499元，對中2碼則為299元，當日壽星更可以99元入園，一票暢玩水陸雙樂園，原價899元的門票太省啦！
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