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逛市集也能吃星級美食！「500趴」獨家聯手米其林餐廳RAW　江振誠限定台味套餐必嚐

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
500趴主題「世代混搭、質感重擊」，與江振誠一直以來經營餐廳的核心理念相呼應。 右圖／吳致碩攝影
500趴主題「世代混搭、質感重擊」，與江振誠一直以來經營餐廳的核心理念相呼應。 右圖／吳致碩攝影

饕客11月先空下來！由《500輯》主辦的主題市集「  500趴」集結各領域質感品牌，攜手有亞洲第一咖啡廳之稱的「興波咖啡」、世界麵包冠軍「陳耀訓麵包埠」、台北熱門酒吧「Draft Land」、米其林二星餐廳「RAW」、五星級「晶華酒店」、台東長濱無菜單料理「Sinasera 24」等，打造超強卡司的特色市集。其中最令人驚喜的亮點，莫過於首度出攤的RAW，號稱台灣超難訂位的星級餐廳，如今不必打電話，11/7當天到「  500趴」就有機會品嚐！

RAW將為「500趴」特製5種世代混搭台灣味單品，限量500份。圖／RAW提供
RAW將為「500趴」特製5種世代混搭台灣味單品，限量500份。圖／RAW提供

由米其林星級主廚江振誠帶領的RAW主打台味的創意料理，本回獨家出攤「  500趴」，還將專門特製限定版套餐，食物包含冷熱、鹹甜，再搭配合適飲料，不論是否曾經到訪過RAW，都能在當天盡享獨特味覺體驗。主廚江振誠也強調，餐點以5種世代混搭台灣味的單品，限量500份，看來粉絲當天一定要手刀出發啦！

逛市集很自在、有機的交流互動，所到的每一處都能發現不同的驚喜，那是江振誠非常喜歡、也期待在500趴看見的。圖／陳立凱攝影
逛市集很自在、有機的交流互動，所到的每一處都能發現不同的驚喜，那是江振誠非常喜歡、也期待在500趴看見的。圖／陳立凱攝影

500趴市集以「世代混搭、質感重擊」為主題，與江振誠經營餐廳的理念相輔相成，成為了Raw答應出攤的契機。而樂於挑戰的江振誠日前也聯手「好喜堂」打造「台芭線」手搖飲，一連串星級食品漸漸變得更為親民，熱愛美食的人別忘了嚐鮮一波！

500趴主視覺，由設計師葉忠宜操刀。圖／500輯提供
500趴主視覺，由設計師葉忠宜操刀。圖／500輯提供

500趴「世代混搭ｘ質感重擊」

活動地點：台北101水舞廣場

活動時間：11／7（六）

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