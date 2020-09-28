免費入園！野柳「夜訪女王頭」回歸　奇岩光影秀＋音樂會中秋連假必衝

中秋連假的好去處！2018年起舉辦的「野柳石光 夜訪女王」今年邁向第三年，因疫情因素，原訂4月起跑的活動延至9月展開，一連8天華麗登場！由於此次活動恰巧碰上中秋連假，除了吃烤肉慶中秋外，北部的民眾又多了一處夜遊景點。 野柳「夜訪女王頭」即日起展開，民眾能在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力！ 圖／北海岸暨及音山國家風景區管理處

今年「野柳石光 夜訪女王」活動即日起至10月4日展開，岩石光影區域規劃「俏皮公主」、「女王頭」兩大燈區，將於每晚18時30分至21時，每30分鐘呈現光影燈光秀，讓參觀民眾能在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力。除此之外，今年特別運用第一區廣場的大岩壁做為螢幕，配合光影設備，演出「野柳異想世界」，將野柳地質公園的演化過程，完整的呈現在遊客眼前。

另外，為振興國旅觀光市場，今年「夜訪女王」將以免費贈票方式入園，活動期間民眾只要憑109年9-10月統一發票2張，即可兌換入園券（發票將轉贈給新北市公益機構），讓民眾免掏錢也能感受今年夜訪女王的奇幻夢境。值得一提的是，10月3日晚上19時將舉辦「女王音樂會」，屆時將有知名台客天王陳昇、美聲天后周蕙、國立臺灣交響樂團青年弦樂團等精彩表演輪番上陣演出，打造視覺、聽覺的雙重饗宴。

活動期間，園區採總量管制，另配合防疫政策，女王音樂會採「實名制」登記，並須配戴口罩入場，中秋連假還沒有活動各位，不妨到野柳夜遊，吹吹海風，欣賞一年一度的精彩光影燈光秀。

野柳石光-夜訪女王

地點：野柳地質公園（新北市萬里區港東路167-1號）