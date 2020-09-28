連假99元起暢玩水陸樂園！劍湖山生日數字對中「1」或「0」享優惠

健保卡拿出來！配合即將來臨的10月連假，劍湖山世界推出生日數字對對碰活動，活動期間只要民國出生年月日號碼含「1」或「0」，對中任一碼皆可享優惠，當日壽星更可以99元入園，一票暢玩水陸雙樂園！

優惠方案不得與其它優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界日前宣佈，中秋、雙十連假期間凡出示健保卡，民國出生年月日共六或七碼中，對中1碼可享優惠價499元，對中2碼則為299元，代表原價899元的門票直接省一波。而10/1至10/11止，當日壽星憑本人相關證件更只需99元即可入園，爽玩幸福摩天輪、衝瘋飛車等人氣遊具，還有夏日限定的「小威の海盜村」水上樂園，超值好康千萬別錯過。

優惠方案不得與其它優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。圖／劍湖山世界提供

提醒大家小威主題水樂園只在10/1至10/4、10/9-10/11兩大連假時段開放，相關設施只到10/11，想要水陸雙玩就要趁現在啦！官方分享對對碰例子，生日為102年08月08日者，有「1」及「0」，即中２碼，可享門票299元；若生日為35年03月03日，有「0」，即中１碼，可享門票499元優惠。

延伸閱讀：

．高雄人開吃韓式半半炸雞！南部第一間「起家雞」將登場

．宜蘭冬山最新「10米高月亮、繽紛玉兔」免費拍！中秋最應景景點亮燈好夢幻