一夕品嚐「人生巔峰」的滋味！免費入主豪宅、小島的機會真的存在

文／張士哲

人家說「有夢最美、希望相隨」，許多人都對自己的人生抱持著一點被幸運之神寵幸一天的可能，也確實，從威力彩、樂透彩這種彩券類的買氣看來，大家對於幸運的嚮往，都能造成許多話題。近來有不少「抽獎」活動都引起不少討論，為了吸引目光獎品越來越豐富，甚至是「砸重金」、「比浮誇」，受惠的當然是這些等著幸運之神降臨的民眾，但這些主辦真的沒有瘋，豪宅、小島都是抽獎的獎品！





＃國外篇

◆ 義大利0元抽中畢卡索名畫真跡

國際知名的拍賣行佳士得（Christie's）於今年5月的時候，在法國巴黎舉辦慈善抽獎活動，目的是為了替國際人道組織「Care」募款，其中的獎品是一幅價值100萬歐元（約3300多萬元台幣）的畢卡索油畫《靜物畫》。

Image Source：翻攝自 CHRISTIE'S 官網

這幅畫最終由一名義大利女性抽到，參加這場抽獎只需要付3000多元的門票錢，該名女子連門票錢都沒有付，是其兒子買來贈與她，因此可以說是0元就抽到了這幅畢卡索的真跡。





◆ 1600元抽太平洋絕美小島

位在西太平洋「密克羅尼西亞」的科斯瑞島，擁有非常漂亮的海景，讓非常多人嚮往，原本這座島的所有者為一對澳洲的夫婦，這對夫婦在前幾年透過抽獎的方式，送出他們倆經營20多年的海島度假村。

Image Source：翻攝自 YouTube／Win The Island Estates

最終這座島嶼由一名來自澳洲的男子抽到，他只花了台幣1600元，就成為了該島嶼的新島主，既不用付貸款也無須擔心生計，只要好好經營、維持當地生態，就可以成為該島嶼的主人。





◆ 英國197元抽獎抽鄉村豪宅

因為疫情緣故，英國房市慘澹，一名男子欲販售他市值150萬英鎊（約台幣1345萬元）的獨棟豪宅，不過他以透過「抽獎」的方式來選出新的豪宅主人，每張抽獎券更只要5英鎊（約台幣197元）。

Image Source：Twitter@marloo88

這棟豪宅的抽獎券預計將會販售至10月底，預計發售30萬張，讓人人都有機會以197台幣的價格就能獲得英國的「鄉村豪宅」，原屋主也承諾會將所得的其中5萬英鎊（約台幣197萬元）的收益捐給當地慈善機構。





＃國內篇

近日國內抽獎討論最熱烈的莫過於，振興加碼的抽獎活動，特別是六都都祭出了超大獎項要來吸引買氣，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來搜尋「六都抽獎」的熱門關鍵字，可以發現台中、新北、台南都引起不少討論，甚至能看到獎項也名列其中，究竟這些獎項有多狂呢？

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2020/06/07～2020/09/04）





◆ 台中購物節抽千萬精品豪宅

Image Source：Facebook／臺中購物節

觀察熱門關鍵字可以發現，台中的討論度在六都抽獎中是討論聲量最大的城市，台中市府打出「台中購物節」要振興台中經濟，只要登錄消費發票，就有機會獲得免費許多獎品，這次台中更祭出非常多的「大獎」要來吸引買氣，從討論量來看，「精品豪宅」就成了討論中的要點。

Image Source：Facebook／臺中購物節

台中購物節受建商贊助以千萬精品豪宅作為吸引點，成功的獲得外界關注，該豪宅位置就位在鬧區，緊鄰一中商圈，是相當熱門的置產地點，也成為了六都振興的宣傳，最受矚目的抽獎獎項之一。台中除了精品豪宅之外，還有百萬現金、汽車、電動機車、70吋液晶電視等豪華獎項，更有藝術大師許文融、廖本生的畫作，可以說是這波六都振興中最引人注目的亮點。





◆ 臺南振興抽全新美宅

台南振興也以「美宅」來做為行銷重點，兩房一廳一衛建案就位於台南善化區的陽光大道，也就是所謂的南科生活特定區，地點與實景亮相後，也應證了市府主打的「實用訴求」，該行銷策略也成功的引起外界矚目，抽獎就能成為入主後勢看漲的南科生活區，讓抽獎登錄金額在短時間內就突破千萬。

Image Source：Facebook／黃偉哲

◆ 新北振興168抽特斯拉

過去抽獎大家都很夯電動機車，今年六都振興卻殺出了一台「電動汽車」。電動經濟正夯，新北市府也趁著這波振興活動大揮「抽特斯拉」的旗幟，一次就抽兩台，同樣登錄發票就可以抽「特斯拉Model 3」，預計將在年底再抽出「特斯拉Model X」，讓不少民眾躍躍欲試，就想成為話題車廠特斯拉的車主。

Image Source：Facebook／我的新北市

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年06月07日至2020年09月04日。