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台灣唯一海上美術館！ 阿根納造船廠化作「2020基隆潮藝術節-夜間光雕」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：宜東文化)
(圖片來源：宜東文化)

「2020基隆潮藝術節」展期從9月25日至10月11日登場，今年以「海的一日」為題，邀請台灣、荷蘭、法國、墨西哥等來自各國的藝術家參與，並重現去年廣受好評的「海上美術館」2.0及夜間大型船型光雕。

▲圖片來源：基隆潮藝術FB
▲圖片來源：基隆潮藝術FB

去年就深受觀眾喜愛的「海上美術館」，今年則由台灣愛馬仕御用櫥窗設計師于安如在漁船上打造〈海龍宫之夢〉，把漁船上的日常用另外一種方式展現在大眾的視野下，從中可以感覺到漁民們平日船上的生活日常，為狹小船艙提供最迷幻的空間體驗，也邀請大家上船感受鏽蝕且又搖晃的海上日常。

▲海龍宮之夢(圖片來源：宜東文化)
▲海龍宮之夢(圖片來源：宜東文化)

▲潛意識(圖片來源：宜東文化)
▲潛意識(圖片來源：宜東文化)

夜晚的基隆潮藝術，帶給人們與印象中不同的基隆，其中原本就是熱門的打卡景點「阿根納造船廠」，這次邀請到熱門電影《沉默》、《返校》指定場景製作團隊「木罐子設計製作」，打造臺灣最大船型光雕〈阿根納的船〉，在基隆夜裡閃閃發亮。

▲阿根納的船(圖片來源：宜東文化)
▲阿根納的船(圖片來源：宜東文化)

▲祖母的海膽(圖片來源：宜東文化)
▲祖母的海膽(圖片來源：宜東文化)

漁港沿岸還有許多不同型態的藝術作品，可以從中發現每個藝術者的巧思，他們用自己的方式詮釋眼中的漁港日常，無論你認不認識基隆，都值得你花一個下午漫步在港口間細細品味，讓自己在城市的喧嘩中找到那一絲屬於自己的平靜。

▲五金學：正濱五金(圖片來源：宜東文化)
▲五金學：正濱五金(圖片來源：宜東文化)

▲晾曬的記號(圖片來源：宜東文化)
▲晾曬的記號(圖片來源：宜東文化)

2020基隆潮藝術節：海的一日

展覽時間：2020 / 9 / 25 (五) ─ 2020 / 10 / 11 (日)

展覽地點：正濱漁港周邊、阿根納造船廠、校官眷舍


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