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住礁溪送台中！2飯店「買一送一」免費住 賞楓、泡湯一次收
時序進入秋季，又到了賞楓及泡湯的季節了！晶華國際酒店集團旗下第一家溫泉度假飯店「礁溪晶泉丰旅」攜手武陵富野渡假村，推出最新買一送一優惠，凡入住當中任一家飯店，即享有另一家飯店免費入住的好康，雙人房2晚8999元起，平均一人兩千多就能爽玩兩城市。秋日沉浸溫暖湯泉，秋賞限定美景，提前預約武陵農場深秋楓紅，盡享山林芬多精洗禮。
一次玩兩城，賞楓、泡湯一次全收！礁溪晶泉丰旅聯手武陵富野渡假村，祭出雙城遊記，即日起至10月30日止凡訂購礁溪晶泉丰旅或武陵富野渡假村，即可享有另一家飯店免費住一晚的優惠，住房期間至12月28日止（中秋連假、國慶連假均不適用）。除買一送一外，旅客還能同步使用安心旅遊補助及振興三倍券，值得一提的是，透過礁溪晶泉丰旅官網訂房再享高鐵車票8折好康，超狂促銷趕緊約伴安排一趟小旅行。
礁溪晶泉丰旅此次優惠安排每晚10000元的雅緻溫泉客房，飯店內的休閒設施全部免費使用，包括RF瀧月休憩區、凝星星空電影院、捷絲旅礁溪館B1大浴場及2F兒童遊藝空間；武陵富野渡假村則安排貴賓套房，含兩客自助式吃到飽早餐及晚餐，價值11000元。一次享受秋天兩大休憩盛事趁現在。
武陵富野渡假村位於武陵農場制高點，每年吸引不少遊客入住，就是為了一賭年度賞楓盛事，一片橘紅楓葉景致覆蓋山巒，宛如走進如畫一般的美景，也是IG秋季最夯的打卡聖地之一。
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