趁連假收集網美藝術牆！全台「10大好評藝術節」讓你拍個不停

藝術即生活，生活即藝術

疫情之後，你對自己的生活滿意嗎？有多久沒出門走走了嗎？有多久沒讓自己好好放鬆？還是你總是「報復性」的做某一件事是呢？

有人說：「藝術即生活，生活即藝術。」今天，今天DailyView網路溫度計幫你重拾生活的美感，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出讓人讚不絕口的藝術節～不限於各種形式的表達，你可以看一場直播，你可以進入劇場，你也可以走出戶外，讓你瞭解藝術無所不在，不只是你愛上藝術，更盼望你熱愛你的生活～

緊接著就是中秋、雙十連假，以下超好評藝術節，還不快按下收藏揪親朋好友一同前往！

NO.1 東海岸大地藝術節

東海岸最新打卡點登場！「2020臺灣東海岸大地藝術節」是今年臺東一大盛事，藝術家進駐臺東駐地創作，利用竹編、漁網、海廢物等等，用藝術品呈現在地的文化根基、生活脈絡，成了東部最美打卡景點，湧入民眾前往朝聖，讓寧靜的東海岸活潑了起來！

不僅如此，東海岸大地藝術節晚上還有絕美的「月光·海音樂會」，在月光的照耀下，和三五好友悠哉的坐在小山坡前，吹著舒服的海風，一邊享受著音樂洗禮，慢放步調感受東海岸的美好，完全紓解了平時上班的壓力啊～

NO.2 新舞臺藝術節

新舞臺藝術節來啦！這個全臺好感度最佳、獨一無二的「行動」 藝術節，讓藝術資源跨城鄉，除了深入全臺各城市， 更年年舉辦公益場。後疫情時代，新舞臺藝術節又有創意行動！

最近如果你到臺北華山1914文創園區， 一定會看到一座超吸睛的「戶外行動劇場」， 走過路過千萬不要錯過，絕對「好玩」、「好拍」、「好打卡」！ 推薦大家務必到「讚聲錄音室」錄音，為藝術加油打氣， 不但能體驗當播音員的樂趣，還能製作專個人「影音名片」 上傳社群媒體！此外，新銳藝術家陳彥旭為戶外行動劇場打造「3D 未來舞臺」，要讓大家置身虛實交錯、無所不在的「新舞臺」， 人人都能拍出網美照！

新舞臺藝術節多檔人氣戲劇將接力登場，喜歡藝文的你， 快找朋友重溫劇場的感動！

NO.3 臺灣國際藝術節

「臺灣國際藝術節」邁入第12個年頭，今年以「腦動大開」為主題，上百場精彩表演及周邊活動，從「脫單攻防工作坊」到「恐怖主義美學體驗」，推翻既定的創作框架，打造「人人的嘉年華藝術季」，激發觀眾的藝術魂。

開幕演出《十二碗菜歌》，以臺味歌舞劇結合臺灣人熟悉的「辦桌菜」，甚至還開放民眾參與，這種無拘無束觀賞的表演，讓我們更輕易的貼近藝術！不過為了配合防疫，《十二碗菜歌》表演延期，預計在今年秋天重回藝文廣場演出。

image source: NTCH

NO.4 臺灣戲曲藝術節

第3屆「2020臺灣戲曲藝術節」今年以「出走·女子圖鑑」為主題，將戲劇、音樂、國家等等各個領域跨界融合，也聚焦探討女性意義，推出13檔節目，其中最具代表性的藝術節旗艦製作《雨中戲臺》，由春美歌劇團及金枝演社合作，雖然無法親睹「金鐘戲王」吳朋奉與知名歌仔戲小生郭春美飆戲，但節目仍相當令人期待！

臺灣戲曲藝術節原訂於3/27~5/17演出，因疫情關係，傳藝中心決定延期辦理，喜歡的朋友記得持續鎖定唷！

image source: NAFTA

NO.5 高雄春天藝術節

「高雄春天藝術節」是高雄每年最重要的藝術活動之一，更是許多人每年都必去朝聖的盛事，「草地音樂會」交響樂演出、大銀幕電影播放電影，在草地上野餐、聽音樂、看電影，感受高雄人的熱情，這簡直就是假期的一大享受！

雖然今年受疫情關係，有部分音樂會及表演節目受到影響，不過今年高雄春天藝術節以「跨域或延展」為主題，融合科技、空間、世代等等，包含小劇場、國際節目、音樂會、VR電影等節目，讓大家以不同方式感受藝術的美。

image source: facebook

NO.6 新北市兒童藝術節

由新北市政府所舉辦的「2020新北市兒童藝術節」人氣爆棚，光是開幕當天就吸引8萬人進場！各園區不僅有不同參觀主題，各式各樣的裝置藝術網美打卡點、劇團表演節目，還有讓許多小朋友們為之瘋狂的遊樂設施。

尤其全長800公尺的熊猴森溜滑梯，更是讓大人小孩都玩到「併過去」。除了實體活動，還規劃了線上兒藝節遊戲場闖關，讓家長們能安心參與，小朋友也能玩得盡興！

image source: facebook

NO.7 臺南藝術節

說到臺南，很多人第一個聯想到的是美食，但其實處處遍布藝術，是個充滿文藝氣息的城市。2020臺南藝術節以「相遇」為主題，將臺南打造成「城市遍地是舞臺，生活俯拾皆藝術」的場域。

融合人文歷史、生態文化，帶來15場大大小小的精彩節目，包含多項音樂表演、舞蹈劇場、講座等等，其中開幕表演更是由臺南在地的「十鼓擊樂團」所演出，期盼讓更多人見識在地的藝術發展。

image source: facebook

NO.8 富岡鐵道藝術節

嘟嘟~火車來囉！第一屆「富岡鐵道藝術節」在桃園富岡小鎮熱鬧登場，藝術家進駐創作、音樂表演、主題活動等，還有20多件裝置藝術，開幕日更與臺鐵合作出動蒸汽火車駛進富岡，讓民眾有機會搭乘蒸氣火車進入富岡老街。

彷彿時光倒流，重現1920年代的懷舊場景，不僅吸引了許多鐵道迷，更讓這個純樸的小鎮增添幾分色彩。展期圓滿落幕，但大部分的裝置藝術作品也將留在原地續展，成了富岡熱門的打卡景點。

image source: TYCG

NO.9 臺北藝術季

今年不少藝文活動受到疫情影響，「2020臺北藝術季」幸運地如期舉行，讓許多表演工作者，及愛好藝術的民眾相當感動。「2020臺北藝術季」以「Super@#$%?」為主題，思考疫情前後，人類所追求的「super」的意義。

本屆臺北藝術季攜手來自日本、法國、泰國、加拿大等七個國家的藝術家，融合不同領域、不同國籍共同創作，推出13檔戲劇作品，在這個後裔情時代重回劇場，喚醒藝術的能量！

image source: Taipei Arts Festival

NO.10 關渡藝術節

熱愛交響樂的朋友千萬別錯過！9月底即將在北藝大登場的「關渡藝術節」今年邁入第28年，活動邀請到國內7大交響樂團齊聚關渡接連演出，包括臺灣歷史最悠久的「國立臺灣交響樂團」，以及成員最年輕的「北藝大管弦樂團」，彷彿就是在聽一部臺灣的交響樂團史！

除此之外，關渡藝術季也推出系列活動，「關渡國際動畫節」、「關渡光藝術節」、「關渡電影節」，要讓藝術氣息渲染整個關渡。

image source: facebook

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2020年08月31日，約三年半多。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『藝術節』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



