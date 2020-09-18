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秋高氣爽超美拍！ 全台6處「芒花、金針花、銀杏」 浪漫賞花景點追起來

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／IG@red__chang、@mtc.omia授權
圖／IG@red__chang@mtc.omia授權

喜愛花花草草的你必看！秋天到了，天氣也漸漸轉涼 ，屬於秋季的花紛紛盛開，大地染上一片片銀白色、金黃色彩，超級浪漫~以下推薦六處秋季賞花景點，快快安排好假期，週末就出發吧！

金針花（花期：8月-9月）

每到秋季，正是花蓮六十石山、赤柯山最美麗的時刻。整片山頭開滿了黃澄澄的金針花，染成的一大片金黃色地毯，這是8、9月期間限定的美景！比起西岸看到的金針花海，東部因為腹地廣大視野也特別開闊。另外，花海地處一座座的山丘上，感覺離天空超近，在藍天白雲相互映襯下，像仙境一般忘憂又療癒！

圖／IG@cindy_xu3ejo3授權
圖／IG@cindy_xu3ejo3授權

花蓮赤科山
地址：花蓮縣玉里鎮觀音里高寮村

延伸閱讀：花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

韭菜花（花期：9月-10月）

原本綠油油的田地，到了九月搖身一變為純淨的白色花海。大溪盛產韭菜，每到9月至10月韭菜花便會盛開，像覆蓋一層雪一般，夢幻指數破表！一叢叢白色小花，四周是層層疊疊的山為背景，襯托出韭菜花的優雅氣息。快相約在花田小路間穿梭漫步吧，相當愜意~

圖／IG@red__chang授權
圖／IG@red__chang授權

桃園大溪韭菜花田
地址：桃園市大溪區大鶯路407號

大溪韭菜花田
地址：桃園市大溪區大鶯路1320巷

延伸閱讀：九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

芒草（花期：10月-11月）

當天氣漸漸轉涼，北部的山頭也漸漸轉為一片銀白色，頗有浪漫氣息呢！有別於夏天的翠綠，芒草綻放時，為陽明山頭增添不少層次美感。

陽明山芒草季通常會在10、11月揭開序幕，從冷水坑、七星山到擎天岡，芒草會在整條步道上綿延不絕。若有機會也能上山走走，也建議沿途看看不同角度的美，登上七星山主峰，更可以體驗由高處俯瞰壯觀的美景！

圖／IG@mtc.omia授權
圖／IG@mtc.omia授權

七星山
地址：台北市北投區七星山登山步道

擎天崗
地址：台北市士林區菁山路101巷246號

延伸閱讀：銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀

銀杏（花期：10月-11月）

南投除了溪頭、忘憂森林外，也有個賞花的好去處，位於南投鹿谷，有一處以茶園與銀杏聞名的景觀餐廳「銀杏森林」，每到秋季整座山頭都被染成一片金黃，頗有秋天的氛圍呢！園區內設有木棧道，相當適合在用完餐後散散步，一邊觀賞著滿山滿谷的銀杏、一邊看著雲海的流動，超級舒壓！

圖／IG@yin4881授權
圖／IG@yin4881授權

銀杏森林（大崙山觀光茶園）
地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號
 營業時間：09:00至15:00（週四公休）

延伸閱讀：南投秋季限定「銀杏森林」提前轉黃！隱身桃花源的金黃隧道　山林、茶園環繞好忘憂

銀杏 金針花 花海 步道 陽明山

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