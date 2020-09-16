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桃園青埔「JETS嘉年華」延期一週開園！早鳥票VIP補償方案一次看
樂園控快看！桃園青埔引爆期待感的「JETS嘉年華」原訂9/19開園，但園區在創建整地時，發現地面嚴重崎嶇不平，導致多項遊樂設施時間比預期更多，經與國內外專業技師討論，在安全與遊樂環境品質考量之下，宣佈順延一週改為9/26開幕，前一晚的VIP貴賓之夜也同步延至9/25。
本回「JETS嘉年華」入園票券由KLOOK獨家販售，為補償已搶先購買「VIP貴賓之夜」的旅客，如願意配合改期至9/25使用，「單人暢遊券」者將獲得1份價值480元的VIP特別組合，包含1張入園票、任選2次A級設施體驗及搭乘遊園小火車1次。另外再加贈神秘體驗，可選擇作為入園門票下次再訪，或於當天體驗遊戲攤位1次，或。而購買「家庭暢遊券」者，則會獲得2份VIP特別組合補償，價值960元。
活動時間往後推移至一星期，快閃期間改為9/26至11/30。由於改期較為臨時，消息一出引起不少已專程排假及另有安排的粉絲一片哀嚎，針對因延期無法參加VIP貴賓之夜的遊客，KLOOK將全額退費，詳情可直接聯繫KLOOK客服。但好消息是，售出的既有票券皆不影響後續使用，代表只要出示手機票券，即可在園區正式開幕後、11/30閉園前，任一開放時間前往。
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