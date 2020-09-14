10月住房現省1500元！嘉義市「安心旅遊」再加碼1500萬補助，準備卡位順遊新景點

嘉義旅遊準備走起！嘉義市政府日前宣佈，10月將加碼1500萬元的補助計畫，打造升級版「安心旅遊補助」，代表每人除了可獲得1000元國旅補助金，還能加碼500元優惠，讓到嘉義觀光的旅人住一晚最高「現省1500元」，還沒申請過的人趕快先筆記！

「蘭潭音樂噴泉」為到訪嘉義的入夜行程必訪。圖／嘉義市政府官網

振興國旅的「安心旅遊補助」7月開跑後爆發申請潮，導致原訂截至10月底的專案經費早已見底，在緊急挪用交通部預算後，交通部長林佳龍今（14日）表示確定夠用至9月底，若紓困3.0預算審查盡快通過，更能順利延至10月。為鼓勵國人到觀光，本在7月底就已經費用罄的嘉義市，將於10月再度加碼專屬補助活動。10/1起至10/31為止，凡至嘉義市住宿的旅客，可額外折抵住宿費500元，若經費用完則提前截止。每人限用一次，早已申請過第一波安心旅遊補助的人，則無法再參與此活動。

有嘉義都市之肺美譽的「北香湖公園」腹地極大，看著綠意盎然的環境十分寫意。圖／嘉義市政府官網

除了散客，旅行社規畫的團體旅遊也有機會使用此方案，只要符合3個條件，每人同享補助500元。附帶條件為嘉市2天1夜以上之行程，必須至少包括嘉義市區3個「嘉義觀光旅遊網」景點；於嘉市住宿1晚以上，且安排一頓午或晚餐在嘉市用餐；每家旅行社須以總公司名義申請補助，並以1000人次為上限。

「嘉義市立美術館」8月中旬拆除圍籬後引爆打卡潮，預計10/6正式開幕。圖／嘉義市市長黃敏惠臉書專頁

趁著這次難得的好康延续，到嘉義可別只想到阿里山啦！若10月份暢遊嘉義，正好能趕上嘉義首座市立「古蹟美術館」開館；另外10/1起當地還會舉辦全國最大光影藝術展「光織影舞」，限期1個月，超適合順遊起來，現在就先規劃一趟3天2夜輕旅行，到了10月準時卡位！

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