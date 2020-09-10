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12小時限定！ 2020《臺北白晝之夜》10/3快閃南港 18件裝置作品嗨翻一整夜
去年7米高的「巨型白兔」佔領大直－內湖一帶，吸引無數遊客夜訪捕捉臺北最萌畫面，2020年《臺北白晝之夜》將於10月3日於南港熱鬧登場，以快閃12小時跨夜舉辦的模式，讓臺北化身一夜限定美術館，帶領民眾一同化身城市藝術家！
2020《臺北白晝之夜》時間、地點公佈了！邁入第五屆的白晝之夜將於10月3日晚上6點展開，跨夜舉辦至10月4日上午6點結束，活動地點選址在近期討論度極高的南港，屆時將串起臺北流行音樂中心、臺電修護處、南港瓶蓋工廠、南港車站、極限運動訓練中心、南興公園六大場域，呈現18件裝置作品、9種周邊活動，還有50組表演團隊輪番上陣演出，就是要讓市民嗨翻一整夜！
創始於法國巴黎的「Nuit Blanche 白晝之夜」享譽國際，2016年臺北市與國際接軌，於北門周邊首度舉辦《臺北白晝之夜》廣受好評，2018年大安森林公園的巨大月球、2019年超萌巨型白兔都令人記憶猶新，今年白晝之夜降臨南港，包括北流、臺電修護處都納入展覽場域，勢必再次洗版社群網站，12小時的快閃藝術活動，從人與藝術之間的交流為出發，這一夜，你我都是城市藝術家。
2020臺北白晝之夜 Nuit Blanche Taipei
時間：10月3日18:00 至10月4日6:00
地點：南港區（捷運南港站─昆陽站）
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