新北人免費看！跟著板橋林家花園「夜間光雕秀2.0」浪漫一下

國定古蹟「板橋林家」去年以「蝶舞光綴」為主題的光雕秀吸引上萬人觀賞，今年9月11日起將以全新內容跟民眾見面，更重要的是只要是新北市民憑身分證都可免費入場，新北人還不動起來！

今年的光雕秀主要以「花月圓 夜未眠」為主題推出光雕2.0版。除了有全新設計的內容播出之外，另外還與興傳奇青年劇場合作，與光雕結合的精彩演出。

▲活動時刻表(圖片來源：板橋林家花園)

▲圖片來源：板橋林家花園

這次光雕節結合了「紅娘夜未眠」，此齣取材改編自嫦娥「碧海青天夜夜心」的古老傳說，並把紅娘、嫦娥奔月、月下老人三個民間故事是串聯在一起，以花好月圓為世間的男女帶來無盡的祝福。非常適合結伴夜訪林家花園，來體驗一趟浪漫之旅。

▲圖片來源：板橋林家花園

林家花園「花月圓 夜未眠」互動光雕秀

展期：2020/9/11-2020/12/26，每週五、六 19:00-20:30，每15分鐘一場。

活動地點：林家花園 來青閣

夜間開放：配合夜間點燈，園區夜間開放至21:00。

門票：全票新臺幣80元 (閉園前半小時免收門票) 。新北市民憑身分證可免費入場，外縣市滿65歲以上、12歲以下學童也免收門票。

注意事項：活動限定9/11-12/26期間，逢週五、週六夜間開放，其餘天均維持下午5點閉園，亦無互動光雕秀。林家花園夜間入園敬請配合政府防疫政策採實聯制措施（可準備身分證、健保卡加速入園辦理程序），並落實個人防護措施(配戴口罩或保持室內1.5公尺之社交距離)。





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