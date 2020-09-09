全台唯一「侏羅紀公園」延長展期至11月！大板根森林內爽拍超擬真恐龍、泡森林浴

有台版亞馬遜雨林之稱的「大板根森林溫泉酒店」7月中推出全台獨創的擬真恐龍特展，蔥鬱的森林與逾20種恐龍完美結合，新奇又好拍，成為夏季最夯亮點之一。而原訂截至9/30的限時版「侏羅紀公園」，在旅客支持下已確定延長至11/1，還沒排程的人這次可別錯過啦！

圖／IG@andfunlife授權

新北三峽「大板根森林溫泉酒店」坐擁國寶級低海拔原生亞熱帶雨林，還有備受好評的天然溫泉，不論避暑或散心都非常療癒。本次森林園區內首度進駐20種以上的恐龍及化石，平均身長2至8米，大、中、小型應有盡有，隨處可見暴龍、迅猛龍、翼龍等，最狂的是擬真恐龍會動之餘還會發出叫聲，讓人彷彿真的穿越侏羅紀時代。其中必拍場景莫過於身高超過7米的「巨型霸王龍」，小孩與恐龍的身型差行程一幅逗趣的可愛畫面。

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期間限定的「侏羅紀公園」不限住客，恐龍登陸後每名成人仍為250元即可入園森林區，室內戶外皆遍佈打卡恐龍設施，讓人拍照拍到手軟。另外，若想玩個2天1夜，也可考慮隨恐龍展同步延長至11/1的「一泊二食住房專案」。除了可以免費入園，每房還會贈送恐龍主題贈品，亦可享露天溫泉SPA及專業的生態導覽服務，每日限量5間，建議大小朋友及早預約啦！

圖／大板根森林溫泉飯店

大板根森林溫泉酒店

地址：新北市三峽區插角里80號

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