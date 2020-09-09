快訊

新冠肺炎+0 越南回歸低風險國家、香港恢復中低風險

山林解禁人去政息？山域管理不能倚賴「專案制」思維

全台唯一「侏羅紀公園」延長展期至11月！大板根森林內爽拍超擬真恐龍、泡森林浴

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@andfunlife授權
圖／IG@andfunlife授權

有台版亞馬遜雨林之稱的「大板根森林溫泉酒店」7月中推出全台獨創的擬真恐龍特展，蔥鬱的森林與逾20種恐龍完美結合，新奇又好拍，成為夏季最夯亮點之一。而原訂截至9/30的限時版「侏羅紀公園」，在旅客支持下已確定延長至11/1，還沒排程的人這次可別錯過啦！

圖／IG@andfunlife授權
圖／IG@andfunlife授權

新北三峽「大板根森林溫泉酒店」坐擁國寶級低海拔原生亞熱帶雨林，還有備受好評的天然溫泉，不論避暑或散心都非常療癒。本次森林園區內首度進駐20種以上的恐龍及化石，平均身長2至8米，大、中、小型應有盡有，隨處可見暴龍、迅猛龍、翼龍等，最狂的是擬真恐龍會動之餘還會發出叫聲，讓人彷彿真的穿越侏羅紀時代。其中必拍場景莫過於身高超過7米的「巨型霸王龍」，小孩與恐龍的身型差行程一幅逗趣的可愛畫面。

圖／IG@andfunlife授權
圖／IG@andfunlife授權
圖／IG@andfunlife授權
圖／IG@andfunlife授權

期間限定的「侏羅紀公園」不限住客，恐龍登陸後每名成人仍為250元即可入園森林區，室內戶外皆遍佈打卡恐龍設施，讓人拍照拍到手軟。另外，若想玩個2天1夜，也可考慮隨恐龍展同步延長至11/1的「一泊二食住房專案」。除了可以免費入園，每房還會贈送恐龍主題贈品，亦可享露天溫泉SPA及專業的生態導覽服務，每日限量5間，建議大小朋友及早預約啦！

圖／大板根森林溫泉飯店
圖／大板根森林溫泉飯店

大板根森林溫泉酒店

地址：新北市三峽區插角里80號

延伸閱讀：

彷彿台版加拿大！新竹「杉林步道」秘境美翻　登高還能賞日出＋雲海

草原＋山海廣闊美景相伴！全台唯一「泡泡球餐廳」在花蓮，台版紐西蘭全新透明泡泡屋

相關新聞

全台唯一「侏羅紀公園」延長展期至11月！大板根森林內爽拍超擬真恐龍、泡森林浴

有台版亞馬遜雨林之稱的「大板根森林溫泉酒店」7月中推出全台獨創的擬真恐龍特展，蔥鬱的森林與逾20種恐龍完美結合，新奇又好拍，成為夏季最夯亮點之一。而原訂截至9/30的限時版「侏羅紀公園」，在旅客支持下

餐飲占比達7成！ 大直購物新地標「春大直」試營運 搶中高端消費客

不畏疫情影響，永紅集團旗下維春商業開發歷時12年整合的「春大直Chun Place」購物商場即起試營運，由知名建築師姚仁...

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

「紙本藝Fun券」突破250萬人註冊，文化部中午由文化部長李永得公開抽出幸運得主。此次文化部再展創意，推翻上次用身分證尾...

環球購物中心「星空展、糖果屋」打卡點加碼快閃美食

恬靜的秋天帶有療癒氣息，環球購物中心推出兩大秋季主題打卡點，新北中和、桃園A8及屏東市設有全台獨家「加倍佳糖果屋」拍照打...

旅遊社實體門市倒閉潮！易遊網關7家 雄獅年底前「一周關一家」

全球疫情遲遲未退，旅行社成為「海嘯第一排」，只能不斷轉型求生，雄獅（2731）今天表示，年底前還要再砍18家門市，這也是...

台北花園大酒店「每人650元」爽住！還有超狂柑仔店「50款零食」隨你吃

台北花園大酒店緊鄰西門、艋舺商圈，周邊歷史古蹟、人文風情文化及特色美食，吸引旅人一訪再訪，這回促銷主打「逛西門保證停車位住宿專案」，搭配安心旅遊補助，最低每人每晚僅要650元，還有50款零食「免費吃到飽」。

22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

位於華國大飯店內，已經有22年歷史的老字號「華國牛排館」（Imperial Steak House），因營運調整的需求，...

民怨搭到故障電梯脫困後沒人理 IKEA：誤會一場

桃園青埔IKEA今夏新開幕後，成為當地一大地標亮點。但有民眾爆料，昨天下午前往桃園IKEA在電梯受困半小時，但脫困出電梯...

獨／迪士尼要來了！ 新北歡樂耶誕城看得到

新冠肺炎疫情導致許多人出國計畫被配取消，迪士尼樂園更是許多台灣人出國首選，新北歡樂耶誕城今年首度與「迪士尼」合作，不僅夜...

懶人包／紙本藝FUN券今晚9時截止登記！ 13問答一次看

文化部的60萬份紙本藝FUN券，今天晚上9時截止登記。符合登記資格、尚未申請的三大群體，快準備好健保卡，今晚9時以前，到四大超商事務機登記抽籤。關鍵步驟提醒：找到超商事務機→插入健保卡→填入聯繫資料→領取小白單→登記完成等候抽籤。

遊日必逛「唐吉訶德」台灣展店確定！首店插旗西門町

到日本旅遊必逛、深受各國旅客喜愛的日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」即將登陸台灣！唐吉訶德早在去年就有傳出有意在台展...

台北賞夕陽新景點+1！2公頃「雙溪河口濕地公園」落羽松景觀、環湖草坪超夢幻

台北人先筆記，以後想要賞夕陽，又有新去處可以踩點囉！這處景點將隱身全新「雙溪河口濕地公園」，整座生態公園除了會規劃夕陽平台，還將有落羽松環繞的生態池與大片親水草坪，未來有望成為一處旅遊休憩朝聖熱點。

熱門新聞

餐飲占比達7成！ 大直購物新地標「春大直」試營運 搶中高端消費客

今易有午後雨！入秋首道鋒面正醞釀 明晚起掠過台灣

唐吉訶德插旗台灣會成功？ 網友曝若少這優勢不知能撐多久

萊爾富「萊賣貨」開站！9月底前寄件優惠佛心價35元

哈韓族注意！「韓國微旅行」全台首航 9/11中午開搶

飛濟州島！易飛網攜台虎首創韓國微旅行 搭機還送機票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。