快訊

新冠肺炎+0 越南回歸低風險國家、香港恢復中低風險

山林解禁人去政息？山域管理不能倚賴「專案制」思維

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈韓族注意！「韓國微旅行」全台首航 9/11中午開搶

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
易飛網宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行。圖／易飛網提供
易飛網宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行。圖／易飛網提供

全台首發的「韓國微旅行」即將啟航。旅遊電商易飛網今（9/9）宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，9月19日升空飛往韓國濟州島上空並折返台灣，旅客除享有一系列經典且別有風味的韓式體驗外，再送韓國不限航點機票，限量100個機位，預計9月11日中午12點於易飛網網站開賣。

易飛網是台虎假期銷售總代理，此次與韓國觀光公社、台灣虎航合作打造全台首趟韓國微旅行，是國內第一架飛往韓國上空的微旅行航班，航班編號為IT2025，9月19日上午11:30自桃園機場起飛，航程約1.5小時後抵達濟州島上空，預計下午15:00返抵桃園機場。

易飛網指出，由於新冠肺炎疫情持續且韓國邊境尚未解封，國人無法赴韓旅遊，為讓「哈韓族」一解思念韓國之情，易飛網首度與韓國觀光公社、台灣虎航進行三方合作，除能在機上回味經典道地的韓式炸雞套餐及啤酒、學習濟州方言外，旅客還有機會將韓國觀光公社提供的「韓國四天三夜機票加酒店雙人套組」帶回家。

韓國觀光公社也推出全台獨家登機室「韓國想見你」系列活動，包括品嘗韓式點心、體驗韓風闖關遊戲，旅客完成任務將可獲得精美好禮，現場還有高人氣韓星人形立牌供旅客合影，而韓國觀光公社最新觀光代表吉祥物虎宗、武熊、鵲尼也將現身。遊韓國必備的「韓服體驗」也會在活動當天9:00於登機室開放登記，讓遊客化身IG網美，留下畢生難忘的照片。

易飛網將加碼贈送韓國不限航點來回機票，於台韓雙邊旅遊開放後一年內皆可兌換，整趟微旅行售價6,888元(含稅)，可加購五花飯店住宿一晚，旅客未來可依旅程規劃選擇入住首爾、大邱、釜山或濟州島的飯店，售價8,888元(含稅)，另加贈價值700元HERO塗鴉秀門票一張。

「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行預計9月11日中午12時於易飛網官網正式開賣，可洽易飛網：02-7725-0800轉5，或易飛網官網：https://bit.ly/2Zj2Wxb。

延伸閱讀

韓國人中秋拚防疫 返鄉車票預購量減半

韓國老公孩子的媽不是自己？ 天心笑噴：一定放生

台北何時開始輸首爾？ 網掀論戰：1998年漢城時代就辦過奧運

各大品牌搶著要的神級美顏！潤娥剛離開innisfree一個月火速成為韓國雅詩蘭黛代言人

相關新聞

全台唯一「侏羅紀公園」延長展期至11月！大板根森林內爽拍超擬真恐龍、泡森林浴

有台版亞馬遜雨林之稱的「大板根森林溫泉酒店」7月中推出全台獨創的擬真恐龍特展，蔥鬱的森林與逾20種恐龍完美結合，新奇又好拍，成為夏季最夯亮點之一。而原訂截至9/30的限時版「侏羅紀公園」，在旅客支持下

餐飲占比達7成！ 大直購物新地標「春大直」試營運 搶中高端消費客

不畏疫情影響，永紅集團旗下維春商業開發歷時12年整合的「春大直Chun Place」購物商場即起試營運，由知名建築師姚仁...

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

「紙本藝Fun券」突破250萬人註冊，文化部中午由文化部長李永得公開抽出幸運得主。此次文化部再展創意，推翻上次用身分證尾...

環球購物中心「星空展、糖果屋」打卡點加碼快閃美食

恬靜的秋天帶有療癒氣息，環球購物中心推出兩大秋季主題打卡點，新北中和、桃園A8及屏東市設有全台獨家「加倍佳糖果屋」拍照打...

旅遊社實體門市倒閉潮！易遊網關7家 雄獅年底前「一周關一家」

全球疫情遲遲未退，旅行社成為「海嘯第一排」，只能不斷轉型求生，雄獅（2731）今天表示，年底前還要再砍18家門市，這也是...

台北花園大酒店「每人650元」爽住！還有超狂柑仔店「50款零食」隨你吃

台北花園大酒店緊鄰西門、艋舺商圈，周邊歷史古蹟、人文風情文化及特色美食，吸引旅人一訪再訪，這回促銷主打「逛西門保證停車位住宿專案」，搭配安心旅遊補助，最低每人每晚僅要650元，還有50款零食「免費吃到飽」。

22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

位於華國大飯店內，已經有22年歷史的老字號「華國牛排館」（Imperial Steak House），因營運調整的需求，...

民怨搭到故障電梯脫困後沒人理 IKEA：誤會一場

桃園青埔IKEA今夏新開幕後，成為當地一大地標亮點。但有民眾爆料，昨天下午前往桃園IKEA在電梯受困半小時，但脫困出電梯...

獨／迪士尼要來了！ 新北歡樂耶誕城看得到

新冠肺炎疫情導致許多人出國計畫被配取消，迪士尼樂園更是許多台灣人出國首選，新北歡樂耶誕城今年首度與「迪士尼」合作，不僅夜...

懶人包／紙本藝FUN券今晚9時截止登記！ 13問答一次看

文化部的60萬份紙本藝FUN券，今天晚上9時截止登記。符合登記資格、尚未申請的三大群體，快準備好健保卡，今晚9時以前，到四大超商事務機登記抽籤。關鍵步驟提醒：找到超商事務機→插入健保卡→填入聯繫資料→領取小白單→登記完成等候抽籤。

遊日必逛「唐吉訶德」台灣展店確定！首店插旗西門町

到日本旅遊必逛、深受各國旅客喜愛的日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」即將登陸台灣！唐吉訶德早在去年就有傳出有意在台展...

台北賞夕陽新景點+1！2公頃「雙溪河口濕地公園」落羽松景觀、環湖草坪超夢幻

台北人先筆記，以後想要賞夕陽，又有新去處可以踩點囉！這處景點將隱身全新「雙溪河口濕地公園」，整座生態公園除了會規劃夕陽平台，還將有落羽松環繞的生態池與大片親水草坪，未來有望成為一處旅遊休憩朝聖熱點。

熱門新聞

餐飲占比達7成！ 大直購物新地標「春大直」試營運 搶中高端消費客

今易有午後雨！入秋首道鋒面正醞釀 明晚起掠過台灣

唐吉訶德插旗台灣會成功？ 網友曝若少這優勢不知能撐多久

萊爾富「萊賣貨」開站！9月底前寄件優惠佛心價35元

哈韓族注意！「韓國微旅行」全台首航 9/11中午開搶

飛濟州島！易飛網攜台虎首創韓國微旅行 搭機還送機票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。