哈韓族注意！「韓國微旅行」全台首航 9/11中午開搶

全台首發的「韓國微旅行」即將啟航。旅遊電商易飛網今（9/9）宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，9月19日升空飛往韓國濟州島上空並折返台灣，旅客除享有一系列經典且別有風味的韓式體驗外，再送韓國不限航點機票，限量100個機位，預計9月11日中午12點於易飛網網站開賣。

易飛網是台虎假期銷售總代理，此次與韓國觀光公社、台灣虎航合作打造全台首趟韓國微旅行，是國內第一架飛往韓國上空的微旅行航班，航班編號為IT2025，9月19日上午11:30自桃園機場起飛，航程約1.5小時後抵達濟州島上空，預計下午15:00返抵桃園機場。

易飛網指出，由於新冠肺炎疫情持續且韓國邊境尚未解封，國人無法赴韓旅遊，為讓「哈韓族」一解思念韓國之情，易飛網首度與韓國觀光公社、台灣虎航進行三方合作，除能在機上回味經典道地的韓式炸雞套餐及啤酒、學習濟州方言外，旅客還有機會將韓國觀光公社提供的「韓國四天三夜機票加酒店雙人套組」帶回家。

韓國觀光公社也推出全台獨家登機室「韓國想見你」系列活動，包括品嘗韓式點心、體驗韓風闖關遊戲，旅客完成任務將可獲得精美好禮，現場還有高人氣韓星人形立牌供旅客合影，而韓國觀光公社最新觀光代表吉祥物虎宗、武熊、鵲尼也將現身。遊韓國必備的「韓服體驗」也會在活動當天9:00於登機室開放登記，讓遊客化身IG網美，留下畢生難忘的照片。

易飛網將加碼贈送韓國不限航點來回機票，於台韓雙邊旅遊開放後一年內皆可兌換，整趟微旅行售價6,888元(含稅)，可加購五花飯店住宿一晚，旅客未來可依旅程規劃選擇入住首爾、大邱、釜山或濟州島的飯店，售價8,888元(含稅)，另加贈價值700元HERO塗鴉秀門票一張。

「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行預計9月11日中午12時於易飛網官網正式開賣，可洽易飛網：02-7725-0800轉5，或易飛網官網：https://bit.ly/2Zj2Wxb。