飛濟州島！易飛網攜台虎首創韓國微旅行 搭機還送機票

全台首發韓國微旅行即將啟航。旅遊電商易飛網今宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，9月19日升空飛往韓國濟州島上空並折返台灣，旅客除享有一系列經典且別有風味的韓式體驗外，更可獲贈韓國不限航點機票，讓國內哈韓族重溫出國悸動，限量100個機位，預計9月11日中午12時於易飛網網站開賣。

易飛網為台虎假期銷售總代理，該次與韓國觀光公社、台灣虎航合作打造全台首趟韓國微旅行，是國內第一架飛往韓國上空之微旅行航班，航班編號為IT2025，預計於9月19日上午11時30分自桃園機場起飛，航程約1.5小時後抵達濟州島上空，預計下午3時返抵桃園機場。

易飛網指出，由於新冠肺炎疫情持續且韓國邊境尚未解封，國人尚無法赴韓旅遊，為讓「哈韓族」一解思念韓國之情，易飛網首度與韓國觀光公社、台灣虎航進行三方合作，除能在機上回味經典道地的韓式炸雞套餐及啤酒、學習濟州方言外，旅客更有機會抽中大獎，將韓國觀光公社提供的「韓國四天三夜機票加酒店雙人套組」帶回家。

易飛網表示，該次韓國觀光公社推出全台獨家登機室「韓國想見你」系列活動，包括品嚐韓式點心、體驗韓風闖關遊戲，旅客完成任務將可獲得精美好禮，現場更有高人氣韓星人形立牌供旅客合影，而韓國觀光公社最新觀光代表吉祥物虎宗、武熊、鵲尼也將現身。

易飛網說，遊韓國必備的「韓服體驗」也幫旅客準備好了，將於活動當天上午9時於登機室開放登記，希望大小朋友一起化身IG網美，留下畢生難忘的照片。同時因本次將會飛到濟州島上空，濟州駐台觀光推廣辦事處也準備了旅遊講座及問答與大家在上機前重溫濟州島的美麗。

易飛網表示，透過與韓國觀光公社的合作，多樣化的韓國元素得以巧妙融入微旅行中，使旅客從登機到落地彷若置身於韓國，全程零冷場，除微旅行內容別出心裁外，易飛網更將加碼贈送韓國不限航點來回機票，於台韓雙邊旅遊開放後一年內皆可兌換，整趟微旅行售價6,888元（含稅），亦可加購五花飯店住宿一晚，旅客未來可依旅程規畫選擇入住首爾、大邱、釜山或濟州島的飯店，售價8,888元（含稅），另再加贈價值700元HERO塗鴉秀門票一張。